El valenciano Bernabé Zapata aseguró que su clasificación a octavos de final de Roland Garros "es un sueño", reconoció que todavía no lo tiene asimilado y recordó que hace dos años no pudo participar en el torneo por un falso positivo.

"No lo tengo asimilado, intento no pensar mucho en que estoy en octavos, todavía estoy exhausto, en 'shock'. Trataba de estar centrado y olvidarme de donde estaba, de la ronda, lo asimilaré cuando vuelta a casa", indicó el jugador de 25 años y 131 del mundo.

Zverev: "De Zapata, no sé mucho, solo que está teniendo la semana de su vida" El alemán Alexander Zverev, tercer mejor jugador del ránking, reconoció que sabe mucho sobre su rival en los octavos de final del Roland Garros, el español Bernabé Zapata (n.131), y destacó de él que está teniendo "la semana de su vida" mostrando "un gran tenis". "Si te soy honesto, no sé mucho sobre él", dijo a una pregunta de EFE el jugador germano. Zapata, número 131 del mundo y procedente de la fase clasificatoria, dio la campanada de la jornada al vencer al estadounidense John Isner en cinco sets y sellar su pase a los octavos del Roland Garros. "Claramente está teniendo la semana de su vida, jugando un gran tenis aquí. Tendré que dar lo máximo para poder ganarle. Cuando encadenas una serie positiva, quieres prolongarla. Y él lo intentará", señaló Zverev.

"Estoy emocionado, no esperaba estar en octavos, es un sueño", agregó, y reconoció que nada más acabar pensó en su esposa y en sus padres.

Con esta victoria, Zapata se asegura entrar en el top-100 al final del torneo y lo consideró el fruto de mucho trabajo. Con cierto amargor, recordó que hace dos años le impidieron jugar por un falso positivo y que, pese a que escribió al torneo, no tuvo respuesta.

Dejó escapar cinco bolas de partido

Zapata se congratuló por haberse repuesto de las cinco bolas de partido que dejó escapar en el cuarto set. "La sensación ha sido malísima cuando he perdido. He pensado que estaba cerca de ganar, me ha costado recuperarme, he mirado a mi entrenador porque me ha dado un gran bajón. Su sola presencia me ha calmado", indicó.

En ese momento fue al baño para "salir del alboroto y pensar en hacer las cosas que estaban saliendo bien".

"Soy del Valencia, pero me encanta que ganen en Europa los equipos españoles. Ojalá tuviera una entrada. La pido públicamente desde aquí a Florentino"

Con este éxito, Zapata afirmó que se acuerda "de los momentos complicados" y señaló que en la pista trataba de liberar presión con gritos y golpeando la pelota lo más fuerte posible.

"Estaba muy nervioso, intentaba gritar más para liberar la tensión. Estoy necesitando de eso porque tengo bajones mentales. De cabeza me está costando gestionar esas emociones", dijo.

Tendrá que volver a hacerlo en su siguiente duelo, contra el alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo, seguramente en una pista importante.

Quiere ver la final de la Liga de Campeones en París

Zapata, que dijo ser admirador de Nadal y del Valencia, deseó que el Real Madrid gane la final de la Liga de Campeones contra el Liverpool en el Stade de France (Saint Dennis) al tiempo que aprovechó para pedir una entrada y poder ir a verla. "Soy del Valencia, pero me encanta que ganen en Europa los equipos españoles. Ojalá tuviera una entrada. La pido públicamente desde aquí a Florentino".