Las dos semanas que ha vivido en París Bernabé Zapata Miralles (València, 12/01/1997) son el premio a un "currante" del tenis. Después de caer eliminado en los octavos de final, a manos del alemán Alexander Zverev, la afición parisina lo despidió de la pista Suzanne Lenglen, llena hasta a la bandera, con un inconfundible acento francés al grito de "¡'Zapatá, Zapatá'!".

Mientras Bernabé se retiraba al vestuario agradeciendo el reconocimiento del público a su esfuerzo, sus padres, emocionados, eran testigos en las gradas. Su hijo se ha convertido en el primer español que alcanza una cuarta ronda de un Grand Slam procedente de la fase previa.

La familia Zapata Miralles y el entrenador de Berni desde que tenía 14 años, Carlos Navarro, celebraron, en la noche del domingo, el momento en una cena pagada por el tenista antes de dormir unas pocas horas y volar a las seis de la mañana de vuelta a València. El próximo lunes, una vez acabado Roland Garros, Bernabé Zapata entrará por primera vez en la lista de las 100 mejores raquetas del mundo.

A los 25 años, el de La Malvarrosa ha encontrado en París la recompensa a años de sacrificio personal y económico para poder costearse los viajes y competir por seguir cumpliendo su sueño de niño. Subcampeón de España Cadete, el subcampeonato en el Campeonato de Europa Júnior en 2015, en el que ganó en semifinales a Stefanos Tsitsipas, fue el impulso que le ayudó a continuar adelante con su carrera.

El joven Berni se curtió en los torneos Future de la ITF. Una vez entró entre los 250 mejores del ranking, llegó la hora de los Challenger. La decisión de la ATP de congelar el ranking 2019 como consecuencia de la Covid-19 no le benefició en una temporada en la que su clasificación en la 'Race', en torno al 80º, no se vio reflejada. "Fue el jugador más perjudicado. Tenía una muy buena 'Race', pero cayó por detrás del 110-120 en la clasificación ATP", dice su entrenador, Carlos Navarro.

Zapata Miralles, que se entrena en el Sporting CT, no tuvo más remedio que ponerse el mono de faena y abrirse camino entre los puntos de torneos Challenger y un sinfín de fases previas. En año y medio, el valenciano ha logrado adentrarse en el cuadro final de Roland Garros dos veces -la temporada pasada perdió con Carlos Alcaraz- y una, en Wimbledon, donde tuvo a un top 20 como el chileno Garín contra las cuerdas hasta que se fue la luz y el partido se aplazó al día siguiente, y en el US Open.

La hora de afianzarse en la elite del tenis

De aquí en adelante, "todavía jugará algún Challenger más", pero el hecho de alcanzar el top 100 "ha cambiado un poco la expectativa". "Sobre todo, Berni tratará de afianzarse en los cuadros finales de torneos ATP 250 y 500, como ha hecho recientemente en el Godó o Estoril. Ha demostrado que está a ese nivel. Con Zverev perdió, pero tuvo dos 'set ball' en el primero y sacaba con 4-2 en el segundo", argumenta Navarro, responsable también de la escuela de competición del Sporting CT.

"El hecho de jugar la fase previa, llevar un extra de tres partidos, supone un desgaste y al final se acusa física y mentalmente. En el tercer set iba al límite. Casi no podía, pero siempre le he inculcado que luche cada punto hasta el final, que se deje la piel y lo hace", añade el técnico, que no duda de que "veremos a Zapata en más rondas finales" de los grandes torneos.

"Está muy ilusionado, no pierde la humildad y curra muy bien, esperamos que siga con su progresión", comenta Carlos Navarro, quien describe así el tenis de su pupilo: "Juega agresivo, resta bien y su golpe fuerte es la derecha, con el que ya sorprendió en 2018 en Ginebra en su primera aparición en un torneo ATP. Además, Berni tiene mucho carácter y personalidad en la pista".