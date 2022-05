Rafa Nadal y Novak Djokovic han vuelto a citarse con la historia. Los dos tenistas con más Grand Slams en su haber se cruzarán este martes en los cuartos de final de Roland Garros, un torneo del que el español es el rey absoluto con 13 títulos, pero donde el serbio es el vigente campeón.

Precisamente, el partido del año pasado entre ambos sobre la tierra batida de París sobrevuela antes de este siguiente asalto. El 11 de junio, Djokovic se impuso a Nadal en cuatro sets (3-6, 6-3, 7-6(4) y 6-2), en un partido en el que se reprodujeron las molestias crónicas en el pie izquierdo del tenista balear. Entonces, el dolor solo le permitió a Nadal jugar dos partidos más en agosto antes de tener que decir adiós a la temporada. En esta edición, el zurdo se presentó en la capital francesa sin apenas preparación tras resentirse nuevamente en el Mutua Madrid Open.

Aquel partido, además, se jugó prácticamente de noche. Entre las siete y las once, sin sol y con los focos de la Philippe Chatrier encendidos. Hoy los condicionantes serán similares, y el partido arrancará todavía un poco más tarde. No empezará antes de las 20:45-21:00 horas (Eurosport). Un horario que no beneficia las características de Nadal, quien declaró tras su victoria ante Félix Auger-Aliassime su preferencia de jugar de día el que "podría ser" su último partido en Roland Garros.

La hora del partido, finalmente en turno nocturno, pasó a ser el principal foco de atención en las horas previas. Después de Nadal, el que se quejó, tras su partido contra Karen Khachanov, fue Carlos Alcaraz. El joven murciano indicó que le parecería "injusto" tener que jugar un tercer partido a última hora de la jornada. Al mediodía, la organización decidió que el partido reservado a la noche sería el Djokovic-Nadal. El serbio, el único encantado de jugar de noche, ganó la ‘batalla’ del horario.

Días atrás, Nadal ya explicó las razones por las que quería jugar a la luz del sol: "Hay más humedad y la pelota es más lenta. Si hace frío, las condiciones son pesadas. Eso marca la diferencia respecto al día". Sobre el papel, el menor bote de la pelota favorece el estilo de Djokovic. No obstante, faltará por ver si, sobre la arena, el número 1 es capaz de imponerse al dominador total de esta superficie.

Rafa y Novak son los dos jugadores que más veces se han enfrentado en la historia. Esta vez será el partido 59 entre los dos. Las estadísticas globales de ambos son muy igualadas, con 30 triunfos para el serbio por los 28 del mallorquín, pero sí son significativas en tierra, donde Rafa es sumamente superior (19/8). Eso sí, de las tres derrotas sufridas en Roland Garros, Nadal ha padecido dos con el serbio enfrente. La otra fue contra el sueco Robin Soderling.

Sin duda, el Nadal-Djokovic es una final anticipada entre dos hombres que pretenden escribir su nombre en lo más alto de la historia del deporte de la raqueta. ‘Nole’ suma 20 Grand Slams por los 21 del español. ¿Quién sabe cuántos más cara a cara protagonizarán los dos veteranos?

El vencedor se las verá contra Alcaraz... o Zverev

El choque de cuartos entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev se jugará por la tarde, en torno a las 15:30 h (Eurosport), una vez finalice el duelo de cuartos de final en el cuadro femenino entre las estadounidenses Cori Gauff y Sloane Stephens en la pista central de París.

Alcaraz quiere llegar a sus primeras semifinales en un Grand Slam, pero no lo tendrá fácil para superar al número 3 del mundo, Zverev. Ambos se midieron en la final del Masters 1000 de Madrid donde el triunfo fue para 'Carlitos' por un contundente 6-3 y 6-1. El pupilo de Juan Carlos Ferrero sigue en una más que buena línea, tras renunciar a Roma, y su ambición no tiene límites. Su tenis es un huracán de aire fresco.

Lunes de sorpresas: Adiós a Tsitsipas y Medvedev

En la jornada del lunes, la gran sorpresa la protagonizó el danés Holger Rune, que dejó fuera del torneo parisino a Stefanos Tsitsipas, al que ganó en tres horas (7-5, 3-6, 6-3 y 6-4). El número 40 del mundo se medirá a Casper Ruud, que venció al polaco Hurkacz. Rublev y Cilic, que arrasó con Medvedev, también avanzaron a los cuartos.

Mientras, en el cuadro femenino accedieron a la quinta ronda Kasatkina, Kudermetova, Pegula y Swiatek. Este martes, Trevisan-Fernández (12:00 h) y el mencionado Gauff-Stephens (13:30 h) iniciarán los cuartos.