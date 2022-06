Bernabé Zapata se convirtió en una de las grandes revelaciones de Roland Garros tras alcanzar los octavos de final donde caía con la cabeza muy alta frente a Alexander Zverev. Zapata, a sus 25 años se convertía en el primer español que alcanzaba los octavos procedente de la Fase Previa. Un éxito que le ha valido para, por primera vez en su carrera, figurar entre los 100 mejores de la ATP ascendiendo hasta la posición 94 esta misma semana. Tras su paso por París, Bernabé descansó durante unos días en València y aprovechó para entrenar en su club de toda la vida, el Sporting y para charlar con SUPER.

Ahora que han pasado ya unos días desde su histórica actuación en Roland Garros ¿Qué valoración hace?

Lo calificaría como una aventura. Fue todo muy emocionante, una semana increíble. He vivido momentos muy bonitos y experiencias nuevas para mí. Han sido muchas cosas de golpe, gestionarlo todo es difícil. Lo vivido me da mucha confianza, ha sido una experiencia muy positiva de cara al futuro.

¿ París puede marcar su despegue definitivo?

Sí, creo que Roland Garros va a ser un punto de inflexión. Vivir una semana así te da mucha confianza de cara a los próximos torneos y sobre todo creo que va a marcar el resto de esta temporada.

¿Qué sensaciones tuvo en Roland Garros, cuando vio que iba pasando rondas?

Viví esa semana de forma muy intensa, mi objetivo era llegar lo más lejos posible. El partido ante Zverez fue increíble, fue muy bonita la sensación de jugar de tú a tú con el número tres del mundo. Además, al terminar el partido me dedicó unas palabras muy bonitas, se lo agradezco mucho, es todo un orgullo.

Además no estuvo solo en París ¿fue uno de sus mejores momentos deportivos?

Desde luego, estuvieron mis padres y mis hermanos y fue muy bonito. Ojalá les pueda dedicar muchos momentos así.

Muchos creen que para triunfar en el tenis es necesario tener una familia económicamente potente, pero usted rompe ese tópico.

Sí, provengo de una familia humilde, muy normal, y la verdad es que he podido dedicarme al tenis gracias al apoyo del Sporting Club de Tenis, que desde que era un niño creyeron en mi y me han apoyado económicamente los últimos diez años. El tenis es un mundo complicado y hay que invertir mucho, hay muchos gastos hasta que empiezas a recoger los frutos.

¿Cómo empezó en el mundo de la raqueta?

Mis padres jugaban al tenis en plan aficionados y mi hermano mayor empezó a jugar. A mí también me hizo gracia y les dije que también quería jugar, así que con 5 años me apuntaron y desde entonces no he parado.

¿Y cuándo se dio cuenta de que el tenis podía ser en su vida algo más que una afición?

Empecé a despuntar con 12 años en torneos regionales, luego a nivel nacional... y poco a poco me lo fui tomando más en serio hasta que decidimos que me iba a apostar por el tenis.

¿Alguna vez ha dudado de esa decisión?

Siempre ha y momentos difíciles y duros pero siempre he seguido adelante con la decisión que tomé de dedicarme al tenis, nunca he dudado de mi decisión y me he mantenido firme.

Por fin desde la semana pasada ya pude decir que es un top 100 mundial. Actualmente es el 94 ¿Qué significa para usted?

Sí, por fin he cumplido mi sueño de estar en el Top 100. Es algo que me hace mucha ilusión y me da fuerzas para seguir mejorando.

Un ‘premio’ que incluso debería haber llegado antes. Si no hubiese sido por la congelación de ránking y puntos llevada a cabo por la ATP motivada por la pandemia, seguramente llevaría ya varios meses entre los 100 primero ¿es así?

Es cierto, la congelación del ránking me perjudicó, pero bueno, todo llega y ahora por fin estoy entre los 100 mejores del mundo.

Después de París, un breve paso por València enseguida volvió a la acción. Esta misma semana participa en el Torrnoe de Emilia Romagna ¿no hay descanso?

Tenía ya comprometidos dos torneos consecutivos en Italia, dos Challenger de tierra batida, que son torneos muy buenos para seguir sumando puntos. Mi objetivo es a partir de ahora jugar sólo torneos ATP pero estos dos ya estaban en la agenda y me vienen bien.

¿Entonces pasará directo de la tierra a la hierba de Wimbledon?

No voy a hacer preparación para Wimbledon. Iré directamente, me la juego. La superficie que más me va es la tierra y tengo que aprovechar todos los torneos que pueda. Soy ‘terrícola’ (bromea).

¿Y después de Wimbledon?

Cerraré la temporada de tierra batida con tres torneos en Europa: Bastad, Hamburgo y Umag y luego ya me centraré en preparar el US Open desde finales de agosto.

¿Qué le gustaría mejorar de su juego?

De cara a la temporada que viene me gustaría mejorar en pista rápida y mejorar mi servicio y la volea.

¿Se siente orgulloso de formar parte de la inagotable Armada Española?

España es una gran potencia tenística y es un orgullo. Además de Nadal o Alcaraz, en la Comunitat Valenciana tenemos también grandes jugadores como Roberto Bautista, Pedro Martínez, Pablo Andújar, Carlos Taberner... es un orgullo estar también en este grupo.

València acogerá la Copa Davis durante los próximos cinco años. ¿Sueña con poder representar a España en casa?

¡Ojalá!, jugar la Copa Davis sería un sueño, es algo que me haría mucha ilusión y si puede ser aquí en València, sería lo máximo.

¿De qué parte de València es?

Soy del Grao, iba al colegio en la Malvarrosa, soy seguidor del Valencia CF y estoy muy orgulloso de ser valenciano y siempre que puedo ejerzo de embajador de València.

De hecho ejerció de embajador valenciano con el propio Djokovic en París.

Sí, fue un momento también muy especial. Conocer a Djokovic y hablar con él me hizo mucha ilusión. Me preguntó que de dónde era y le dije que de València, me dijo que era una ciudad le gustaba mucho, me preguntó sobre las instalaciones que teníamos aquí y le dije que es un gran sitio para jugar al tenis y que viniese a entrenar cuando quiera.

Usted suele entrenar con jugadores como el también valenciano Carlos Taberner e incluso con Alcaraz ¿es así?

Sí, he ido varias veces a entrenar con Alcaraz a Villena, es un chaval muy majo, muy sencillo. Hemos coincidido en Challengers, y Juan Carlos Ferrero también es muy buena persona. Tenemos muy buena relación.

¿Lleva con el mismo entrenador desde que empezó en el tenis?

Sí, llevo con mi entrenador, Carlos Navarro, desde que era un niño, la verdad es que él es parte muy importante en toda mi progresión. Suelo viajar con él a los torneos, salvo alguno que voy solo.

Aparte del tenis ¿qué le gusta hacer en su tiempo libre?

Soy muy sencillo, cuando puedo estar en València, soy muy casero, me gusta estar con mi familia, mis amigos, salir a tomar una copa de vino tinto, desayunar en el bar del barrio al que voy toda la vida...