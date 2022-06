El australiano Nick Kyrgios, número 45 del mundo, ha causado baja en el Mallorca Championschips al resentirse de una lesión abdominal tras eliminar este martes al serbio Laslo Djere en un durísimo partido de 2 horas y quince minutos que se resolvió en tres sets, dos de ellos en el desempate (5-7, 7-6(1), 7-6(1)).

Kyrgios tenía que enfrentarse al castellonense Roberto Bautista en el último partido de la jornada de este miércoles, pero según ha confirmado Javier Cerrato, jefe de los servicios médicos del torneo en hierba que se está disputando en el Mallorca Country Club, "la lesión le impedía saltar a la pista".

"Nick Kyrgios adolece molestias en el recto abdominal del lado izquierdo debido a la acumulación de partidos en las últimas semanas y el esfuerzo del encuentro de ayer en primera ronda", explicó Cerrato.

El tenista oceánico, por su parte, dijo que sentía "mucho" tenerse que retirarse.

"He estado jugando muchos grandes partidos últimamente y, desafortunadamente, me desperté con dolor en la zona abdominal. He visitado al doctor del torneo enseguida y me ha recomendado no jugar esta noche. Aprecio mucho el Mallorca Championships pero seguiré su consejo porque no quiero poner en riesgo mi participación en Wimbledon la próxima semana", explicó en declaraciones que recoge la organización del torneo balear.

"Tenía muchas ganas de que llegara el partido de esta noche, ya que me ha encantado estar aquí. Mallorca es una isla preciosa y con gente muy agradable. Quiero dar las gracias a Toni Nadal, a Edwin Weindorfer (promotor del torneo), al increíble público y a toda la organización por el gran trato recibido. Espero poder volver a Mallorca el año que viene", remarcó el tenista australiano.

Toni Nadal, director del Mallorca Championships, también se pronunció sobre la baja de Kyrgios.

"Nos ha encantado tenerle aquí. Ha demostrado que, cuando quiere, es un gran jugador. Le deseo una pronta recuperación y todo lo mejor de cara a lo que resta de temporada", señaló el tío y ex entrenador de Rafael Nadal.