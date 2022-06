El castellonense Roberto Bautista, número 20 del mundo, está a un solo paso de volver a una final de un torneo sobre hierba, al clasificarse este jueves para disputar las semifinales del torneo de Mallorca, al vencer al número uno del mundo, el ruso Daniil Medvedev, por 6-3 y 6-2, en 1 hora y 11 minutos en la pista central de hierba del Mallorca Country Club.

Bautista se ha tomado cumplida revancha ante Medvedev, que le venció en los cuartos de final de Halle (Alemania), en un partido muy completo del jugador de Castellón de la Plana, ya recuperado de la lesión de muñeca que le obligó a renunciar este año a la temporada en tierra batida. Cuarta victoria del español ante el actual número uno, que solo le ganó en Halle.

Medvedev no podrá defender el título que conquistó en la hierba de Mallorca el pasado año. El moscovita no dio muestras en ningún momento de estar cómodo en la pista. Bajo un sol abrasador abusó de las dejadas en el primer set y dio rienda suelta a su mal humor al propinar un pelotazo a su propio banquillo al inicio de la segunda manga.

Ese gesto fue reprochado por el público y el actual número uno del mundo respondió enseñando ambos pulgares hacia abajo.

Hoy Medvedev estaba frustrado y le gritó tantas veces a su entrenador que terminó yéndose del estadio.



La reacción de la esposa de Daniil lo dice todo.pic.twitter.com/R9Sofn4i0v — Set Tenis (@settenisok) 19 de junio de 2022

Medvedev no disfruta de un buen año. Ha perdido las tres finales que ha jugado: ante Rafael Nadal (Australia), Tim Van Rijthoven (Hertongenbosch) y Hubert Hurkacz (Halle).

Bautista, que alcanzó los cuartos de final por la retirada del australiano Nick Kyrgios, lesionado, se mostró feliz por su triunfo en las declaraciones que hizo a pie de pista.

"Tuve que jugar muy bien para derrotar a Medvedev. Me ganó la semana pasada y fue un partido muy completo por mi parte, muy sólido. La semana pasada no estaba convencido de que podía ganar a Daniil. Esta vez te tenido mis oportunidades y las he aprovechado", analizó el castellonense.

Bautista se enfrentará en semifinales al ganador del partido entre el suizo Antoine Bellier y el neerlandés Tallon Griekspoor.

Por otra parte, el griego Stefános Tsitsipas, sexto del mundo, también se ha clasificado para disputar las semifinales en Mallorca al vencer por 7-6 (5), 4-6 y 6-3 al estadounidense Marcos Girón.

Tsitsipas jugará las semifinales este viernes ante el francés Benjamín Bonzi, que derrotó al alemán Daniel Altmaier por 6-3 y 6-4.