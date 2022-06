El debutante Carlos Taberner y Pablo Andújar serán los dos primeros valencianos en jugar este lunes en el cuadro principal de Wimbledon, pero no serán los únicos, ya que serán seis en total los que compitan en el tercer Grand Slam del año

Andújar se medirá al británico Cameron Norrie a partir de las 12:00 y Taberner hará lo propio ante el estadounidense Reilly Opelka a partir de las 16:30.

Pero el resto de valencianos jugarán el martes en el All England Club, con Pedro Martínez Portero ante el eslovaco Alex Molcan en horario aún por definir, Bernabé Zapata ante el estadounidense Jack Sock y Roberto Bautista, reciente finalista en Mallorca, ante el húngaro Attila Balázs, mientras mañana jugará también Sara Sorribes contra la estadounidense Christina McHale.

Una ‘Armada Valenciana’ a la que se sumarán este lunes Carlos Alcaraz, -formado en Villena con Juan Carlos Ferrero- con su debut ante el alemán Jan-Lennard Struff, y Paula Badosa, que debutará mañana contra la estadonidense Louisa Chirico.

Carlos Alcaraz, cabeza de serie número 5

Precisamente Carlos Alcaraz fue uno de los grandes protagonistas de ayer, al salir en la rueda de prensa previa al torneo en su condición de cabeza de serie número 5. «Intento no pensar en las expectativas de la gente», dijo Alcaraz, que ha ganado esta temporada dos Masters 1.000 y dos ATP 500. «La gente quiere que gane siempre y no piensa más allá. Cuando pierdes es una decepción para la gente, No para mí. A cada torneo que voy juego para mí, juego para mi gente, para mi gente más cercana. Mientras no les decepcione a ellos es otra historia. Intento apartar las expectativas de la gente», añadió.