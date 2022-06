Rafa Nadal aún no ha debutado en Wimbledon, pero su camino en el Grand Slam de hierba ya se ha visto modificado. No por nada que le haya ocurrido a él, sino por el positivo de Marin Cilic, quien debía ser su rival en octavos de final. El croata ha anunciado este lunes que ha dado positivo en covid-19 y se ve obligado a retirarse del torneo.

El jugador balcánico, cabeza de serie número 14, venía muy en forma tras ser semifinalista en Roland Garros. Su poderoso saque le convertía en uno de los grandes escollos del mallorquín, pero ahora todo cambia. La plaza la ocupa el número 123 del mundo, el portugués Nuno Borges, como 'lucky loser' tras no haber sido capaz de superar la fase previa.

El mensaje de Cilic tras bajarse de Wimbledon

Cilic anunció la noticia a través de una publicación en Twitter: "Hola chicos, estoy triste de compartir que he dado positivo en COVID. He estado aislado y tenía la esperanza de que podría estar a punto, pero lamentablemente sigo sintiéndome mal e incapaz de competir a mi mejor nivel. Me entristece perderme Wimbledon y ver finalizada mi temporada de hierba de esta manera. ¡Espero con ganas competir el año que viene!".

Así queda el camino de Nadal

La retirada de Cilic supone una dificultad menor en el camino hacia los cuartos de final. Así queda ahora su itinerario más probable en Londres: