Carlos Alcaraz no ha dejado escapar su oportunidad de alcanzar la tercera ronda de Wimbledon. El joven tenista murciano se ha impuesto al tenista holandés Tallon Griekspoor por 6-4, 7-6 (0) y 6-3. Si en su debut ante el alemán Jan-Lenard Struff había necesitado los cinco sets antes de conseguir la victoria, en esta ocasión ha aprendido la lección sobre esa hierba en la que aún es un aprendiz, pero en la que poco a poco se encuentra más cómodo.

Desde el primer set ha impuesto el ritmo que ha querido a un partido que podría complicarse ante un rival, con un buen saque, así como golpes efectivos sobre hierba. El joven tenista murciano ha empezado calibrando a Griekspoor desde el fondo de la red, para mantener la igualdad en el marcador hasta el 3-3, momento en que ha acelerado un poco más su juego más agresivo para disponer de los tres primeros puntos de rotura (0-40), que el tenista holandés ha salvado con su saque y algún error de precipitación de Alcaraz.

'Tie break, en blanco'

No ha dejado escapar la siguiente oportunidad Alcaraz que le ha llegado en un punto de rotura (30-40) que le ha permitido ganar la primera manga en 35 minutos. Griekspoor ha intentado subir su nivel de agresividad, jugar más directo, aprovechando su servicio, el cambio de actitud no ha sorprendido a Alcaraz que ha mantenido el pulso, de la mano de un saque --que si no estaba al nivel de los 30 'aces' conseguidos en el primer partido ante Struff, ha sido suficiente para defender y forzar un 'tie break' donde ya no ha dado ninguna opción al tenista neerlandés que no ha conseguido ganar ningún punto.

Un golpe ya definitivo para Alcaraz que ha dominado también la tercera manga, a pesar de sufrir un despiste de confianza después de adelantarse 2-0 y tener una rotura para el 3-0. Griekspoor lo ha aprovechado para igualar el marcador (2-2), pero el tenista murciano ha recuperado la ventaja para cerrar el partido en 2 horas y 8 minutos.

Alcaraz se enfrentará este viernes al alemán Oscar Otte (36 mundial) que ha superado la segunda ronda tras la retirada del británico Christian Harrison, por lesión, cuando dominaba el primer set por 3-1.

No podrá acompañarle en la tercera ronda Jaume Munar que ha caído ante el ídolo local, Cameron Norrie, en la central, en una dura batalla que se ha decidido en el quinto set a favor del tenista británico, nueve mundial, por 6-4, 3-6, 5-7, 6-0 y 6-2.

Djokovic, sin problemas

Novak Djokovic no ha tenido dificultades para sumar la 23ª consecutiva en Wimbledon ante el australiano Thanasi Kokkinakis (79 mundial) por 6-1, 6-4 y 6-2, para acceder a la tercera ronda. Si en su debut al exnúmero 1 mundial se le vio lento sobre la central y cedió un set al surcoreano Soon-woo Kwon, en esta ocasión se ha deshecho con facilidad de un sacador que podía ser más peligroso y al que se ha impuesto en 2 horas.

"Me ha pasado por encima. Hacía tiempo que no me enfrentaba a alguien que pudiera jugar a este nivel. Intentaba desbordar con mi primer golpe, pero él respondía con mucha facilidad, me obligaba a moverme por la pista continuamente, fue demasiado bueno para mí", valoraba tras la derrota Kokkinakis.

Su próximo rival este viernes será su compatriota Miomir Kecmanovic (30 mundial) que ha derrotado al chileno Alejandro Tabilo por 7-6 (4), 7-6 (3), 3-6 y 6-3.