En medio de la polémica por el supuesto brote de Covid encubierto en Roland Garros por varios jugadores y que denunció la francesa Alize Cornet, siguen sucediéndose las bajas en Wimbledon de tenistas del cuadro masculino. Y el último al que le ha tocado anunciar que abandona el tercer Grand Slam del año es el único valenciano que quedaba en el cuadro masculino, Roberto Bautista Agut, después de la eliminación de los otros cuatro en primera ronda: Pedro Martínez, Pablo Andújar, Carlos Taberner y Bernabé Zapata. Solo sigue Sara Sorribes, que busca la tercera ronda este jueves.

"Tristemente hoy he notificado a la organización del torneo de Wimbledon mi baja en la competición. Ayer empecé a no encontrarme muy bien y, tras hacerme el pertinente test, he dado positivo en Covid-19. Estaban siendo días buenos tras la lesión y, afortunadamente, los síntomas no son muy graves, pero creo que es la mejor decisión. Gracias a todos por vuestro apoyo siempre. Espero volver a estar en pista pronto", ha explicado el castellonense en un comunicado.

El de Benlloc se tenía que enfrentar este jueves al colombiano Daniel Galán. La de Bautista es la tercera baja del cuadro masculino tras las del croata Marin Cilic y la del italiano Matteo Berrettini, y curiosamente las tres en el lado del cuadro de Rafa Nadal, segundo cabeza de serie del torneo londinense.

Daniel Galán ha pasado a tercera ronda de Wimbledon por primera vez en su carrera tras la baja de Roberto Bautista por covid. En su segunda participación en el cuadro principal de Wimbledon, logra su mejor resultado después de que en 2021 se frenara en segunda ronda.

El número 109 del mundo venció en primera ronda al alemán Dominik Koepfer, pasó la segunda por la baja de Bautista y se podría ver las caras con el canadiense Denis Shapovalov o el estadounidense Brandon Nakashima.