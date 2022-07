La edición 2022 del torneo de Wimbledon no está decepcionando a nadie. Uno de los partidos con más emoción y espectáculo fue el que protagonizaron Tsitsipas y Kyorgios en tercera ronda, y no solo por la disputa de los puntos. Sus reacciones y gestos de poca deportividad no han quedado indiferentes y la organización del torneo ha decidido imponerles una sanción económica a ambos, si bien no ha repercutido para el devenir deportivo.

Quien peor malparado ha salido de esta "batalla" ha sido el tenista griego. Además de su derrota que le costó la eliminación, Tsitsipas tendrá que abonar la cuantía de 10.000 euros, ya que incluso llegó a arrojar una de las pelotas contra la grada ocupada por el público, mostrando su notable frustración. Por su parte, Kyrgios también deberá abonar de su bolsillo hasta un total de 4.000 euros, ya que respondió a las provocaciones del heleno con lanzamientos hacia el cuerpo del rival, algo que no está permitido por reglamento. En el caso del australiano, es la segunda sanción consecutiva en el torneo sobre la hierba inglesa, ya que en el duelo previo ante Paul Jubb ya fue multado con otros 10.000 euros, por escupir hacia el público y encararse airosamente al juez de silla. Dichas sanciones a Kyorgios serán descontadas de los ingresos que obtenga de esta edición de Wimbledon, donde acaba de superar en octavos de final al estadounidense Nakashima. Tsitsipas luego de perder el 2do set ante Kyrgios. #Wimbledon🍓 pic.twitter.com/FCdViUJirP — MundoTenis (@WorldTennis7) 2 de julio de 2022