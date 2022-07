Ganador de 27 títulos, entre ellos un Masters 1000 y finalista de Roland Garros y de las Finales ATP, exnúmero 3 del mundo, con 3 Copas Davis conquistadas y finalista en otra... Ahora David Ferrer, director de Copa Davis. Suena bien...

Más que sonar bien es ilusionante, ya que la he vivido como jugador, y ahora poder estar dirigiendo unas Davis Cup Finals me motiva muchísimo. Es verdad que conocía al equipo, y cuando me lo comentaron, junto a la experiencia que he tenido en el torneo del Godó, ahora trabajar en la Davis me ilusiona muchísimo.

Y otra vez releva a Albert Costa

Sí, es muy amigo mío, parece que vaya detrás de él, porque estuvo como Director del Godó, y ahora estoy yo. En la Davis, Albert quería hacer otras cosas, y sí, estuve hablando con él para saber su opinión que es importante y relevante, y porque nos une una buena amistad.

Serán cinco años de Copa Davis en València, y con opciones de tener las Finales...

Está claro que la fase de grupos es 1 más 4 en Valencia, y las Finals este año van a ser en Málaga. A partir de ahí, estoy contento como valenciano que la fase de grupos la tengamos este año y cuatro más, que todos los fans de la Comunitat Valenciana puedan ver a los mejores jugadores del mundo en una competición tan universal es algo que me agrada.

¿Qué le parece este formato, tan distinto al que jugó y ganó en tres ocasiones?

Este formato ha venido para quedarse. El formato consiste en cuatro grupos de cuatro equipos, se juega en cuatro sedes, València, Glasgow, Bolonia y Hamburgo, y de cada grupo clasifican dos equipos. Y luego las Finales, con los ocho mejores que jugarán en Málaga a eliminatorias. Es un gran avance para todos, creo que va a tener muy buena aceptación, y no se va a perder esa esencia de Davis Cup, de ver durante una semana a los mejores del mundo, sabiendo fechas para que los fans puedan organizarse.

Y además con un probable duelo entre Djokovic y Nadal.

Es una suerte que en València tengamos el grupo quizá más complicado, con Djokovic y Serbia liderando, Canadá con Top Ten como Shapovalov y Auger-Aliassime, y luego Corea del Sur. Que tengamos en València estos equipos es poder disfrutar del mejor tenis. Ojalá que España esté en las finales de Málaga.

Da gusto volver a hablar de tenis en València: un WTA, un nuevo ATP Challenger, ahora la Davis Cup...

Sí, porque el tenis en el mundo está creciendo muchísimo. Hay un gran trabajo de Anabel Medina como directora de un torneo WTA, y capitana del equipo Fed Cup, y ahora la Davis Cup junto a Kosmos. Es muy importante lo que se está consiguiendo y que València vuelva a estar a nivel Top en el tenis.

¿La Fonteta es el mejor escenario posible ahora mismo?

Estamos muy agradecidos al Valencia Basket y a Juan Roig porque nos han cedido sus instalaciones y dado todas las facilidades del mundo. No va a ser solo el estadio, en l’Alqueria van a estar las pistas de entrenamiento, tendrán las mejores facilidades. Es un escenario ideal donde se respira deporte y nos apoyan totalmente.

¿Cómo va la venta de entradas a dos meses del evento?

Va muy bien. Nos ha sorprendido que cuando salieron a la venta a los 2 o 3 días estaba todo vendido de los partidos de España. Me alegra mucho que la gente quiera venir a ver no ya tenis, sino una experiencia única. Muy agradecido de que se haya vendido prácticamente todo. A veces te sabe mal por el resto de gente que se queda sin entradas, pero es lo que tiene una competición de esta talla mundial.

Si no pasa nada estará Carlos Alcaraz. ¿Puede llegar a ser mejor que Ferrer y Nadal?

Alcaraz es un jugadorazo, y sin duda va a ser mucho mejor tenista que yo, eso lo tengo bien claro. Nadal son palabras mayores. Carlos tiene que hacer su carrera, pero estoy seguro que va a tocar el número uno y va a ganar grand slams, porque mentalmente es un jugador muy bien asentado. Conozco muy bien a su equipo, desde su representante Albert y su cuerpo técnico con Juan Carlos Ferrero a la cabeza, que también ha vivido esa experiencia de ser número uno mundial, y tiene las ideas muy claras.

Y en el tenis valenciano, ya hay relevo, pues además de Bautista y Andújar hay otros tres jóvenes en el Top 100.

Tenemos a Bautista, que ha sido el que ha seguido después de Ferrero y de mi retirada, y que es un jugadorazo, que siempre está entre los mejores, es muy difícil de ganar, y ya ha ganado una Copa Davis, tiene muchísima experiencia y durante años va a estar ahí. Aparte hay jóvenes como Zapata, que ha entrado en el Top-100, igual que Carlos Taberner y Pedro Martínez. En València siempre hemos tenido grandes jugadores en el Top-100 desde que irrumpió Ferrero y a día de hoy también.

¿Sigue jugando a tenis?

Sí que sigo, jugué con Pablo Andújar hace poco. Me gusta. Juego varios Legends, con Ferrero, Hewitt, Haas. Me lo paso bien. Obviamente no juegas con la misma intensidad y estás en otra etapa, pero me lo paso bien. He hecho otras cosas, como ciclismo, retos nuevos. Me gusta el deporte y tengo la oportunidad de probar otras cosas. En ciclismo en Xàbia y València tengo buenos amigos y a nivel social me lo paso bien. Tenía el reto de la Quebrantahuesos pero se canceló por el tema del calor.

También fue padre hace cuatro años.

Cuando eres padre la vida te cambia y la ves desde otra perspectiva, pero sigo teniendo ilusión de hacer cosas nuevas y evolucionar, y me siento satisfecho a nivel personal y profesional.

¿Su hijo apunta a tenista?

No. No apunta. Va a clase dos días a la semana pero no apunta, ya te lo digo (sonríe).

Si le dieran a elegir entre Director de Copa Davis y capitán del equipo español de Copa Davis...

Tantas cosas no puedo hacer, mi vida no me da. Tengo mucha ilusión ahora de ser Director de Copa Davis, vivo el presente y quiero hacerlo lo mejor posible, igual que cuando me ofrecieron ser director del Godó. Es un comienzo donde mi único objetivo es que la Copa Davis, no ya que evolucione, porque está en manos de grandes profesionales, pero sí intentar aportar mi granito de arena.

En una encuesta de L’Equipe en Roland Garros salió votado como el mejor jugador de la historia sin un grand slam. ¿Qué le parece?

Está bien, pero tampoco le doy mucha importancia a las encuestas. Es un diario importante y doy las gracias a los que votaron, porque había grandes jugadores. Eso tiene una cosa buena y otra mala. Te sientes significado que después de tantos años en el Top Ten te digan que eres el mejor jugador de la historia sin un grand slam. Pero la cosa mala es que con el currículum que he tenido, que no tenga un grand slam no entra dentro de la lógica. Aunque mi tiempo como jugador ya pasó y estoy contento de lo que he podido hacer.

También sigue entre los 14 tenistas con más victorias de la historia, con más de 700. 734 para ser exactos.

Las estadísticas son un número. Al final miro el presente. El pasado fue una época bonita y ahora vivo otra que me encanta. No cambio ni un día de ahora por volver a ser tenista profesional. Lo vívi muy intensamente y lo disfrute muchísimo, pero ya pasó. Ahora tengo una vida diferente en la que sinceramente me lo paso muy bien.

Y además vinculado a tu tierra

Sí. Yo en verano vivo en Xàbia, y en invierno en València, que me encanta. Ya viví cuando era jugador y hace dos años nos mudamos, y a la hora de viajar València me acopla mejor. Sigo muy vinculado a lo que es mi tierra y a la gente cercana.

¿Se ve entrenando en el futuro a otras generaciones?

Ya se verá. Siempre he ido por sensaciones, cuando era tenista, de lo que podía sentir. Y ahora siento que estoy en un momento de mi vida en el que puedo aprender cosas nuevas y me siento satisfecho de hacerlo.

¿Jugaría infiltrado una final de Roland Garros como hizo Nadal?

Sí, si tuviera que hacerlo, dependiendo de los riesgos, es una final de Roland Garros. Jugar sin dolor es imposible, y creo que ningún profesional ha jugado sin antiinflamatorios, cada jugador depende de su aguante del dolor.

¿Entiende que le llegaran críticas desde el ciclismo?

Eso es desconocimiento total, porque al final pasan los mismos controles ADAMS que cualquiera, es el mismo control. Jugar infiltrado no quiere decir que vayas dopado o hagas algo ilegal, simplemente es una infiltración para poder aguantar el dolor en algún momento, cosa que pueden hacer los ciclistas, los tenistas, los atletas, cualquier tipo de deportista, porque es la misma organización de todos los deportes. A veces me soprende que los deportistas sin un conocimiento real puedan hablar así tan libremente.