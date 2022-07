Carlos Alcaraz no pudo alzarse con el título en el ATP 500 de Hamburgo, el que habría sido el sexto de su carrera y el quinto en 2022. Sin embargo, su actuación en Alemania ha dado un nuevo vuelco al ranking ATP que se publica este lunes 25 de julio. El murciano, que no pudo completar la remontada contra Lorenzo Musetti en la final del torneo alemán, salta hasta el quinto puesto y se asegura buenos cuadros en los torneos de la gira americana: Canadá, Cincinnati y, sobre todo, el US Open.

La gran promesa del tenis español ya tenía asegurado lograr su mejor ranking antes de disputar la final. El top 5 lo aseguró este sábado al ganar su semifinal, con lo que vuelve a superar a Casper Ruud, que le había adelantado en Roland Garros. Con el triunfo de este domingo también habría dado el 'sorpasso' a Stefanos Tsitsipas. Ahora solo le superan Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Rafa Nadal y el mencionado tenista griego. Rafa Nadal sigue siendo el número tres Más allá de Alcaraz, la mayoría de los tenistas españoles mantienen las mismas posiciones. Rafa Nadal sigue siendo el número tres del mundo dado que ni él ni los que le preceden en el ranking han disputado torneos esta semana. Dentro del top 20, Bautista y Carreño bajan y suben un puesto respectivamente y ahora son el 20 y el 22. Alejandro Davidovich sube al puesto 34 y Pedro Martínez al 49, mientras que Albert Ramos paga caro haber defendido muchos puntos y cae al 52. RANKING ATP (A 9 DE MAYO) 1 Daniil Medvedev (RUS) - 7.775 2 Alexander Zverev (ALE) - 6.850 3 Rafa Nadal (ESP) - 6.165 4 Stefanos Tsitsipas (GRE) - 4.895 5 Carlos Alcaraz (ESP) - 5.095 6 Casper Ruud (NOR) - 4.890 7 Novak Djokovic (SRB) - 4.770 8 Andrey Rublev (RUS) - 3.575 9 Félix Auger-Aliassime (CAN) - 3.445 10 Jannik Sinner (ITA) - 3.185 ----------------------------------------- 20 Roberto Bautista (ESP) - 1.600 22 Pablo Carreño (ESP) - 1.555 34 Alejandro Davidovich (ESP) - 1.210 49 Pedro Martínez (ESP) - 965 52 Albert Ramos (ESP) - 915 59 Jaume Munar (ESP) - 809 82 Bernabé Zapata (ESP) - 629 86 Roberto Carballés (ESP) - 611 98 Pablo Andújar (ESP) - 546 110 Carlos Taberner (ESP) - 518 124 Fernando Verdasco (ESP) - 431