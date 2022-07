El serbio Novak Djokovic desveló este sábado que aún mantiene la ilusión por obtener el permiso para entrar en Estados Unidos y poder competir en el país norteamericano, en especial en el US Open, donde buscaría su 22º título de 'Grand Slam'. "Me estoy preparando como si me fuesen a permitir competir, mientras espero saber si hay cualquier opción para viajar a Estados Unidos. Cruzo los dedos", escribió en su cuenta de Instagram, recogido por Europa Press.