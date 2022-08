Si son grandes rivales y tres de los jugadores más importantes de las historia del tenis es porque con el paso de los años también se respetan fuera de las pistas. Roger Federer, Novak Djokovic y Rafa Nadal han mantenido una dura lucha durante la última década y media, pero eso no es óbice para que se lancen elogios entre sí.

El tenista serbio vuelve a Wimbledon tras la eliminación en los cuartos de final de Roland Garros. Djokovic ha hablado se sus posibilidades en el torneo de hierba, pero también ha alabado el esfuerzo de Nadal para superar su complicada lesión: "Le operaron, se perdió medio año y después de eso, volver y ganar un Grand Slam... Es impresionante. Me quito el sombrero por lo que ha hecho. Es un campeón increíble, con un espíritu de lucha espectacular. Es para admirarle. Es uno de mis mayores rivales, pero solo puedo tenerle respeto".

Nadal y Djokovic ya conocen su hipotético camino hasta la final en el All England Club. Precisamente ambos solo se encontrarían en ese partido por la corona en Wimbledon. Un camino más sencillo a priori que el de Carlos Alcaraz.

Por su parte Djokovic aspira a ganar un torneo que ganó en 2021 por sexta vez. Un Wimbledon que este año no repartirá puntos para el ranking ATP, tras la exclusión de los tenistas rusos. Pese a ello el tenista serbio se ve menos 'presionado' que otros tenistas, ya que su lucha es por sumar Grand Slam: "No hay razones para pensar que no puedo hacerlo de nuevo".

"No puedo jugar el US Open ahora mismo. Estoy al tanto, claro, por eso es una motivación extra para hacerlo bien aquí. Tendré que esperar y ver cómo está la cosa. No puedo hacer mucho más, es el Gobierno es el que tiene que decidir", cerró el balcánico.