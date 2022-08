Bernabé Zapata se ha alzado este domingo con el título en Alemania venciendo en la final al austríaco Dennis Novak, número 155 del mundo, por un cómodo 6-1 y 6-2. El tenista valenciano salió a la pista con buenas sensaciones y con dos quiebres le permitió cerrar la primera manga. El segundo set fue similar, en el que impuso un juego agresivo y sólido para hacerse con el título.

El pupilo de Carlos Navarro, que partía como cabeza de serie número 1 del torneo, reivindicó su buen nivel para obtener el cuarto título Challenger de su carrera, un palmarés que abrió en 2020 en Cordenons, Francia, tras ganar a un jovencísimo Carlos Alcaraz, y que amplió en 2021 en Heilbronn, Alemania, y en Poznan, Polonia. En su séptima final ATP Challenger, no falló ante Novak y sumó su cuarto título, todos ellos sobre tierra batida.

“Ha sido un gran partido. Me he sentido muy bien física y mentalmente. Ha sido el mejor partido de toda la semana, he jugado muy agresivo y tranquilo. Sabía que iba a ser un partido difícil pero he tenido muy buenas sensaciones. Me voy muy contento de Meerbusch y de como ha ido toda la semana", declaró Bernabé Zapata, que empezó el torneo como número 89 del ranking mundial ATP, y que este lunes ascenderá hasta el número 74, siete posiciones por encima de su anterior techo, el 81 que alcanzó en julio.

Zapata está sin duda en el mejor momento de su carrera, pues ha sido en esta temporada cuando ha dado un paso de gigante, al colarse por vez primera en octavos de final de un Grand Slam, cuando cayó ante Alexander Zverev en Roland Garros, lo que le catapultó entre el Top 100. Y en julio alcanzó sus primeros cuartos de final en un torneo ATP Tour, en Umag, Croacia, donde fue eliminado por el italiano Giulio Zeppieri.