Casi todos los cinco tenistas de la Comunitat Valenciana ya conocen los que serán sus rivales en la primera ronda del US Open que empieza este domingo. Una lista a la que podría haberse sumado Carlos Taberner si Novak Djokovic hubiera renunciado antes del sorteo, lo que llevó al valenciano a una fase previa en la que fue eliminado en segunda ronda, sin posibilidades de acceso a un cuadro principal al que seguramente habría entrado directamente.

Taberner ha tenido un perjuicio económico importante, pues de poder embolsarse 80.000 dólares por perder en primera ronda, se despide con los 33.600 dólares que le reporta la segunda ronda de la fase previa, y sin posibilidad de ser ‘lucky-loser’ al no alcanzar la ronda decisiva. Una merma de 46.400 dólares, o lo que es lo mismo, 46.506 euros. Al margen, por supuesto, de quedarse sin poder jugar el cuarto Grand Slam del año, uno de los 'grandes' torneos en los que aspira entrar cualquier tenista profesional.

El valenciano de 25 años ganó al argentino Tirante (6-4 y 6-2), pero no pudo con el alemán Marterer en el tie-break definitivo (3-6, 6-3, 6-7). El número 118 de la ATP (llegó a estar el 85 este año) se quedó a las puertas de su segundo US Open, tras debutar en 2021 directamente en el cuadro principal ante las numerosas ausencias en plena pandemia.

Djokovic esperaba un cambio de las autoridades estadounidense en su política de lucha contra el covid respecto al acceso al país de no vacunados, como es el caso del serbio, y que finalmente no se produjo. Esta vez no llegó a viajar para evitar una segunda deportación como la que sufrió en Australia antes del primer Grand Slam del año.

Sorteo favorable para empezar

De los otros cinco que sí que estarán, solo dos, Pedro Martínez Portero y Sara Sorribes, desconocían aún sus rivales, pues el alcireño y la vallera se medirán con tenistas procedentes de la fase previa.

Roberto Bautista, Bernabé Zapata y Pablo Andújar arrancarán respectivamente ante los estadounidenses J.J. Wolf y Tommy Paul y el argentino Tomas Etcheverry.

Bautista, que con la baja de Djokovic ha entrado entre los 16 primeros cabezas de serie, regresa a un US Open donde llegó dos veces a octavos de final, en 2014 ante Federer y en 2015 ante Djokovic, y otras cuatro a dieciseisavos de final. Ya ganó a J.J. Wolf, 85 del mundo, este año en Indian Wells. En tercera ronda le espera un hipotético duelo ante Nick Kyrgios.

Zapata, que se ha catapultado al Top-100 tras sus octavos de final en Roland Garros, solo jugó la pasada edición del US Open, donde fue repescado como lucky-loser. Ganó a Feliciano López en cinco sets, pero no pudo luego con el canadiense Felix Auger-Aliassime. Solo ha jugado antes ante Tommy Paul, 33 del mundo, en un Future en 2015 en España, con triunfo del estadounidense en tres sets.

Décimo US Open de Pablo Andújar

Por último, Andújar abrirá su décimo US Open, todos desde el cuadro principal, con un duelo inédito en ATP. En 2019, Monfils le apeó en octavos de final, y el pasado año, Medvedev, en dieciseisavos.