Juan Carlos Ferrero, entrenador de Carlos Alcaraz, destacó que siempre tuvo fe en el triunfo del murciano, que tardó en soltarse y dejar de lado los nervios pero que en el tercer set reaccionó y encarriló el triunfo.

"Hoy no he sufrido tanto pero toda la semana he sufrido mucho. He visto bien a Carlos aunque con un poco de dudas en el segundo set", dijo en Eurosport el técnico del nuevo número uno del mundo.

Ferrero reconoció que a Alcaraz le costó dejar de lado los nervios. "Antes del partido es normal sentir nervios pero una vez entras a la cancha intentas controlar todo un poco. Pensé que después del primero se iba a soltar mas pero no lo ha conseguido y luego le he visto un pelín cansado. Pero al ganar el tercero se ha vuelto a enchufar y ha ido a por el partido", destacó Ferrero, finalista en esta competición hace diecinueve años.

"Le he dicho que fuera a por el partido y que tuviera la sensación de que fuera a ganar porque tenía la sensación de que en el segundo set se quedaba un poco atrás , no lograba puntos ganadores. Le dije que si perdía que no fuera por eso y que tuviera la sensación de que iba a por el partido", explicó Ferrero.

Asumir la presión de lo que había en juego no era fácil de asumir. "No es fácil porque sabía lo que se jugaba pero siempre le digo que lo importante es invertir en su tenis. No es la primera ni la última que va a jugar una final de Grand Slam y le he dicho que no dudara y que fuera a por el partido y que hiciera su juego. Si lo lograba iba a ganar la final", concluyó Ferrero.

Felicidades @carlosalcaraz por tu primer Grand Slam y por el número 1 que es el colofón a tu primera gran temporada que estoy seguro serán muchas más! 👏🏻

Great effort @CasperRuud98 !very proud of you! Tough luck today but amazing tournament and season! Keep going! — Rafa Nadal (@RafaelNadal) 11 de septiembre de 2022

El rey Felipe VI destaca que Alcaraz ha hecho "una proeza histórica"

El rey Felipe VI felicitó esta madrugada a Carlos Alcaraz por su victoria en el Abierto de Estados Unidos y ha subrayado que el tenista murciano ha hecho "una proeza histórica".

"Alcanzar tan joven la cima del ranking mundial ya no es un sueño, es una proeza histórica. Enhorabuena, Carlos Alcaraz, por seguir creciendo como deportista hasta conseguir tu primer Grande", afirma el Rey en un mensaje en la cuenta de Twitter de la Casa Real.

El español Carlos Alcaraz se proclamó este domingo campeón del Abierto de Estados Unidos, el primer 'grande' de su carrera, y a los 19 años de edad se convirtió en el número uno del mundo más joven de siempre, tras vencer la final contra el noruego Casper Ruud.

Alcaraz triunfó por 6-4, 2-6, 7-6(1) y 6-3 en tres horas y 20 minutos ante Ruud para alcanzar la gloria en Nueva York, en la que es el campeón más joven desde la victoria de Pete Sampras en 1990.