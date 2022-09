A la espera de la llegada de Alcaraz a València, Roberto Bautista cuenta las horas para jugar la Copa Davis en casa.

Tiene experiencia en la Davis y de hecho ya ganó una en 2019, pero ¿siente algo especial por jugarla en València?

La verdad es que sí porque aunque estuve allí con el equipo, no pude hacerlo en la eliminatoria contra Alemania en la Plaza de Toros en 2018 y es especial jugar en València.

¿Cómo afrontan la semana?

Tras los primeros entrenamientos llegamos con muchas ganas e ilusión, pero siendo conscientes de la dificultad de la competición. Queremos lograr la clasificación y estar en la Fase Final.

¿Qué ambiente espera en La Fonteta?

Seguro que jugar allí será muy bonito, el público de València y de la Comunitat siempre responde con la Davis, habrá un gran ambiente y esperamos hacerles disfrutar con buen tenis. Para nosotros también es muy bonito sentir siempre el apoyo de la afición.

No estarán Rafa Nadal ni los lesionados Pablo Carreño y Alejandro Davidovich y además Alcaraz llegará casi sin descanso desde Nueva York. ¿Cómo puede afectar todo esto al equipo?

Está claro que cuanto mejor sea el equipo, mejor para todos porque aquí lo que queremos es ganar por la selección, pero en España tenemos muy buenos jugadores y cualquiera puede rendir a un gran nivel. Albert (Ramos) y Pedro (Martínez Portero) han entrado por estas lesiones, pero también están preparados.

También faltará Djokovic. ¿Se afrontan con más tranquilidad los partidos del miércoles ante Serbia sin él?

Es una baja muy importante y a nosotros nos beneficia que no esté, pero no podemos pensar que va a ser fácil por no estar él. Serbia también tiene un gran equipo, al igual que Canadá, que llega con Aliassime, o Corea.

Aunque no la jugó, ¿cómo recuerda aquella última eliminatoria en València en Plaza de Toros?

Fue espectacular, siempre recordaremos aquel último partido de David Ferrer contra Philipp Kohlschreiber. Fue un ambiente único, el público se volcó con David y con la Davis y creo que fue clave para que la competición haya vuelto a València. En la Generalitat y en las instituciones vieron cómo se vivía la Davis en casa y quizá por ello se volcaron para volver a cogerla.

En esta ocasión, sin embargo, ni se jugará sobre tierra batida ni al aire libre. ¿Es un pequeño contratiempo para el equipo español?

Sí que es una pequeña desventaja respecto a lo que ocurría antes cuando jugábamos en España, porque podíamos elegir superficie y condiciones, pero ahora ha cambiado el formato y son las mismas condiciones para todos, se juegue donde se juegue y hay que adaptarse.

¿Cómo está viviendo el ‘boom’ de Carlos Alcaraz?

He podido entrenar con él muchas veces, también lo hicimos en Estados Unidos y he comprobado en primera persona cómo ha mejorado a pasos agigantados. No me extraña su explosión y su lucha por el número 1 porque además de tener grandes cualidades y hacer muy buen trabajo, también tiene un gran equipo detrás. Será muy importante tenerlo en el equipo esta semana.

Aunque en principio llegará el martes, si no pudiera jugar ante Serbia o se le reservara por cansancio, deberá asumir el miércoles la condición de número 1 del equipo...

Yo estoy siempre para lo que haga falta y necesite el capitán. Lo importante es que, juegue quien juegue, España lo haga bien y logre los objetivos.

Hizo historia en la final de la Copa Davis en 2019. ¿Cómo recuerda aquella emotiva victoria?

La Davis de 2019 es mi recuerdo más bonito en una pista de tenis. Sentí el apoyo de toda la gente, el estadio estaba lleno, fue impresionante jugar aquel partido de la final, con la piel de gallina. Un momento muy especial.