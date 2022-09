El director de la fase de final de la Copa Davis, David Ferrer, comentó tras conocer el anuncio de Roger Federer de retirarse al término de la Copa Laver, que se disputará en Londres del 23 al 25 de este mes, que es "un día triste para el tenis", ya que consideró que se va uno de los jugadores más importantes e influyentes de la historia de este deporte.

"Es un día triste para el tenis, sin lugar a dudas, aunque sabíamos que iba a pasar porque Roger ya llevaba tiempo sin competir, no me esperaba que ese día fuera hoy y me siento un poco anonadado pero también agradecido por todo lo que le ha dado al tenis", señaló en unas declaraciones facilitadas a los medios.

"Federer ha marcado una época, ha sido clave para el crecimiento del tenis y uno de los jugadores más influyentes, si no el que más, para mejorar el tenis junto a Rafa (Nadal). En ese aspecto creo que es un jugador al que todo el mundo quiere, que ha dado muchísimas alegrías, ya no solo por el juego tan perfectamente tenístico que tenía sino por los valores que ha transmitido hasta el final de su carrera", añadió.

Ferrer, actualmente retirado coincidió durante toda su carrera profesional con el tenista suizo al que nunca pudo vencer en los partidos en los que se enfrentaron. "Tengo muchos recuerdos con él, exactamente los 17 recuerdos de las veces que perdí con él, nunca le pudo ganar", señaló entre risas.

"Recuerdo lo cercano que es. Al final de mi carrera, cuando no estaba ya al nivel 'top ten', no estaba ganando muchos partidos, me dio algunos consejos en un momento dado y es algo que recordará con mucho cariño", apuntó.

Por último, el de Xàbia apuntó que definiría el juego de Federer como "elegancia, perfección, y carisma".