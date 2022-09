El castellonense Roberto Bautista mantuvo su idilio con la Copa Davis y con La Fonteta con su segunda victoria en esta fase de grupos, este viernes en el primer partido del duelo ante Canadá frente a Vasek Pospisil, en un partido que remontó por 3-6, 6-3 y 6-3. “Estoy contento de haber podido remontar el primer set y de poder haberle dado a España el primer punto de la jornada”, declaró el de Benlloc una hora después de finalizar el encuentro en la sala de prensa del torneo.

“Sabía que tenía que salir atento al partido, porque él iba a ir con todo, a un partido de poco ritmo, agresivo, pero para eso le tenía que acompañar el servicio. Jugó un primer set muy bueno, tuve dos bolas de break en el primer set y ahí pudo cambiar, pero después pude meterle más presión y creo que fui mejor”, resumió el castellonense, que se siente muy cómodo al estar ante sus aficionados, una sensación que hacía tiempo que no sentía en la capital del Túria, que ha recuperado el tenis masculino del más alto nivel con la Copa Davis. "Jugar la Copa Davis es lo máximo y hacerlo en València lo estoy disfrutando mucho. Nos queda una eliminatoria más el domingo y la queremos disfrutar”.

Roberto Bautista valoró la aportación de Carlos Alcaraz, flamante nuevo número uno mundial tras ganar su primer Grand Slam con el Abierto de EEUU. A pesar del cansancio del murciano, el jugador que más partidos ha disputado esta temporada, en la que ha alzado cinco títulos de todos los colores y perdido otras dos finales. “Es importante para el equipo que esté Carlos y yo estoy para lo que haga falta. Yo me encuentro bien. Me he podido preparar bien para esta Davis y los resultados están saliendo”. Además, reconoció que se siente mucho más adaptado a la competición: “Me encuentro más cómodo que antes jugando la Copa Davis”.

Y cómo no, se refirió a la noticia que este jueves conmocionó el mundo del tenis y del deporte, con el anuncio de la retirada la próxima semana en la Laver Cup de un mito como Roger Federer: “He podido competir contra él, entrenar con él e incluso compartir equipo en Ginebra. Pude compartir vestuario con Rafa y con Roger, me quedé sorprendido de la confianza que tenía en sí mismo”.