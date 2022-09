La selección española de tenis, capitaneada por Sergi Bruguera, disputará este domingo ante Corea del Sur la última eliminatora del 'round robin' de las Finales de la Copa Davis que está acogiendo Valencia, su última oportunidad para culminar el trabajo y sellar su billete a la Fase Final del torneo, que se jugará en Málaga -del 23 al 27 de noviembre-.

El equipo español depende de sí mismo para avanzar en esta Copa Davis, por lo que una victoria, además del pase, daría el primer puesto de su grupo, ya que el balance de Canadá, rival para liderar la terna, suma 5 victorias y 4 derrotas, después de ganar a Serbia (2-1). A España, con un balance de 4-2, le vale con ganar para ser primera, a priori ante el adversario más 'flojo' de este Grupo B.

La inesperada derrota en la segunda eliminatoria ante Canadá (1-2) obliga a Bautista, Alcaraz, Ramos y compañía a olvidar rápidamente el varapalo y reponerse para que ese aviso no afecte contra los asiáticos. A favor, el nivel más asequible de Corea, que no debe suponer ningún problema para la 'Armada', que no quiere dejar pasar la oportunidad de estar en la Fase Final y hacerlo como primera.