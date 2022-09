Carlos Alcaraz se mostró "feliz por haber dado a España el punto decisivo" rumbo a las Finales de la Copa Davis de Málaga. El nuevo número uno del mundo dijo sentirse "muy cómodo" jugando en València y "en todas las partes de España". "Ha sido un honor representar a mi país", indicó Alcaraz.

"Me he sentido muy bien aquí, también en todas las partes de España. Amo jugar en mi país, con mi gente, no solo en València", añadió el joven murciano, que se congratuló por la presencia de numerosos aficionados de la región de Murcia en las gradas de La Fonteta.

"El público me ha ayudado, me ha apoyado. Como siempre digo, hay momentos difíciles y ahí es cuando se aprovecha el tirón de la gente para venirse arriba, teníamos que aprovechar ese plus de jugar en casa", argumentó, y añadió posteriormente: "Ha sido muy especial jugar en València. Vino mucha gente de Murcia, ha sido espectacular jugar en este ambiente único de la Davis".

El murciano destacó la "dureza" de un rival como Soomwoo Kwon y reconoció que estaba un poco cansado físicamente tras el esfuerzo hecho en el US Open. Ahora lo que pretende es "olvidarse un poco del tenis". "Quiero tener unos días de desconexión del tenis, disfrutar con mis amigos y mi familia, ser un chico normal es lo que más me apetece", agregó.

Preguntado por su secreto sobre la pista, Alcaraz cree que es el de "disfrutar jugando al tenis". "Si estás bien, de una manera llegar a ser número uno y ganar un Grand Slam, por qué cambiar. Hay que hacer lo que uno siente, verse cómodo en la pista. Disfrutar y ser alegre jugando, ese es mi secreto", respondió.

Para Alcaraz, la primera semana como número uno del mundo ha sido "normal". El hecho de liderar el ranking asegura que aumenta su motivación y confianza, y no supone una presión añadida: "Te diría que sí, pero no la he sentido. Escuché a Medvedev decir que sí la sintió y que pensaba que sería más fácil. Ha sido sencillo por jugar la Davis y tener a la afición detrás, veremos cómo lo manejo en un torneo individual".

Por último, aunque admitió que tiene torneos por delante como el de Basilea, Alcaraz centró sus objetivos hasta final de año, "mantener el número uno los días, semanas y meses que sea posible", luchar por el Masters de Turín y por la Copa Davis con España.