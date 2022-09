Rafa Nadal ha sorprendido este martes con su reflexión sobre el tenis, al que ha definido como "un deporte de perdedores". En la presentación del nuevo curso en la Universidad Alfonso X El Sabio, el actual número tres del mundo ha ofrecido un discurso a los alumnos con algunas referencias a su carrera deportiva.

"Para conseguir el éxito profesional es necesario un gran esfuerzo diario, no se entiende el éxito sin un gran esfuerzo detrás", apunta el ganador de 22 Grand Slam. "Este es el principio que he intentado llevar durante mi carrera: levantarme cada día con ganas de mejorar y de aprender, y no perder la motivación por ser mejor", insiste.

Asimismo, habló de las lesiones: "Convivimos diariamente con ellas y sin las personas adecuadas en la recuperación no es posible salir adelante. Mi fisio es mi sombra y la persona que más horas pasa conmigo". Las compañías son esenciales: "Si te rodeas de la gente adecuada y te esfuerzas a diario es más fácil conseguir tus metas".

Un deporte de perdedores

Lo más llamativo del acto fue la reflexión que hizo el de Manacor sobre su deporte. "El tenis es un deporte de perdedores, perdemos cada semana. Cada torneo en que competimos solo termina ganando uno, los demás perdemos. Esto hay que gestionarlo con naturalidad, la derrota y el éxito son parte del día a día en la vida en general. Por eso la derrota nunca es tan dramática y la victoria nunca es increíble. Cuando las cosas van bien uno no debe creerse Superman y cuando van mal tampoco tiene que creerse el peor del mundo", afirmó.