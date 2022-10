Este martes ha marcado el debut de los principales candidatos a ganar el ATP Ferrero Alicante Challenger 2022. Los cabezas de serie han saltado a pista y han justificado su favoritismo ante una grada casi llena a pesar de ser principios de semana.

La presencia de Fernando Verdasco en el torneo es sin duda el mayor atractivo. El español ha tenido que sufrir más de la cuenta en su primer partido y ha vencido en tres sets al portugués Joao Domingues por 7-5 4-6 6-0. Su próximo rival será el duro italiano Salvatore Caruso, quien ganó también en tres sets a Oleksii Krutykh.

Por su parte, Emilio Nava, jugador de la JC Ferrero Equelite Sport Academy, sintió el apoyo del público por ser local y mostró una buena versión para derrotar a Harold Mayot por 63 64. Emilio se verá las caras en la próxima ronda ante Federico Gaio, quien está realizando un gran torneo y proviene de la qualy.

Otra esperada participación era la de Martín Landaluce. El campeón del US Open Junior no pudo mostrar su mejor versión ante el belga Michael Geerts, quien se mostro muy sólido para lograr sacar adelante el partido por 6-3 y 6-3. Galones para Landaluce que a pesar de la gran diferencia de edad no se amilano y tendrá una nueva oportunidad en el ATP250 de Gijón, donde ha recibido otro WC.

El resto de cabeza serie han seguido la estela de Verdasco: Matteo Arnaldi y Dimitar Kuzmanov, cabezas de serie 3 y 4 respectivamente, han avanzado a la siguiente ronda. La excepción ha sido el francés Geoffrey Blancaneaux, quien ha tenido que abandonar en el segundo set por molestias físicas. El número 2 del torneo iba perdiendo 2-6 0-1 ante Hardt.

Entre el público cabe destacar la presencia esta semana de Juan Carlos Ferrero, entrenador del número 1 del mundo Carlos Alcaraz, quien como director del torneo ha acudido a las pistas a ver a las jóvenes promesas del mañana.