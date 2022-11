El serbio Novak Djokovic aseguró este sábado, tras su victoria ante el estadounidense Taylor Fritz por 7-6 (5) y 7-6 (5) y dejar sellado el pase a una final de las Finales ATP, que en caso de ganar le aseguraría casi cinco millones de euros, que "cada euro" que ha ganado "ha sido con mucho sudor y sangre".

Djokovic podría llevarse este domingo el premio más alto de la historia del tenis: 4.740.000 dólares (cerca de 4.853.880 euros). Algo solo reservado para el vencedor, siempre que no haya perdido ningún partido durante el torneo. Al ser preguntado por si piensa en la cantidad de dólares en juego, el serbio respondió con cautela. "No. Sólo euros y dinares", bromeó antes de dar su verdadera opinión.

"Toda la información pública. Por supuesto, la gente puede ver cuánto estamos ganando. Lo que los medios de comunicación no están escribiendo es sobre todos los impuestos y también los otros gastos. Pero eso está bien. No puedo sentarme aquí y hablar del dinero como un problema en mi vida o algo así. He sido muy afortunado. Viene como consecuencia de mi tenis y el éxito que he tenido, junto con mi familia y mi equipo", explicó.

"Creo que cada euro que he ganado ha sido con mucho sudor y lágrimas. No doy nada por sentado porque sé lo que se siente al no tener nada en la mesa, cinco miembros de la familia, la guerra, las sanciones... No olvidemos de dónde vengo y de la época en la que crecí", añadió.

"Conozco exactamente el lado opuesto, lo que me ayuda en la vida creo que a apreciar más todo lo que gano", sentenció sobre este tema.

Cuatro años después vuelve a la final de Maestros

La victoria sobre Fritz le devuelve a la final de la Copa de Maestros cuatro años después. "Estoy muy contento de poder competir por otro gran trofeo, uno de los más grandes que tenemos en nuestro deporte. Hasta ahora está siendo una gran semana para mí, con cuatro victorias. Por supuesto, en el último partido de la temporada voy a darlo todo", comentó.

"Me gusta el hecho de que fui capaz de ganar contra Medvedev después una batalla muy larga, volver al día siguiente casi sin tiempo de recuperación y ser capaz de ganar otro ajustado partido contra Fritz en dos sets", apuntó.

Una batalla contra el tenista ruso que pudo haberle pasado factura física, ya que evidenció síntomas de fatiga acumulada que casi le cuestan la derrota de un partido en el que, por otra parte, no se jugaba nada.

"Mi estado físico hoy ha sido obviamente diferente a la mayoría de los partidos en los que me sentía más fresco al llegar. Hoy, debido a las más de tres horas de ayer con Medvedev, me he sentido un poco pesado con las piernas, un poco más que en los últimos días de la semana", manifestó.

Además, el de Belgrado, confesó que se siente un tenista más experimentado que ha ganado en sabiduría: "Tengo más experiencia. Me gusta creer que tal vez hay más sabiduría, también, en términos de cómo veo las cosas relacionadas con mi deporte y mi vida. Por supuesto, veo el tenis y lo que lo rodea diferente a cómo lo veía hace quince años".