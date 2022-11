Roberto Bautista perdió el primer punto ante el croata Borna Coric (6-4 y 7-6), una derrota en la que dijo sentirse afectado por la pista y por la interrupción de dos espontáneos, dos activistas que intentaron atarse a la red y que interrumpieron el encuentro durante unos minutos.

«Pues sí», respondió a la pregunta de si le afectó cuando el marcador reflejaba 4-3 en el segundo set. «No me había pasado nunca, no recuerdo algo así. Es lamentable, no estoy acostumbrado a que pase esto en una pista de tenis y en deporte tan bonito como este, con los valores que tiene». El capitán Sergi Bruguera le había animado a que fuese valiente. «Pero Coric me dio pocas oportunidades al resto» y fue «una pena», señaló, «no poder llevar el partido al tercer set».

La pista del Martín Carpena, destacó, «es muy bonita» y aseguró haber «disfrutado mucho» jugando en ella. «Pero si hubiera sido un poquito más lenta habría tenido mas opciones de restar mejor. Él ha merecido ganar. Cuando uno da todo lo que puede sobre la cancha debe tener la conciencia tranquila, y así me siento», afirmó.