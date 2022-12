Roberto Bautista Agut, quien actualmente ocupa el puesto veintiuno del ranking ATP, apura la pretemporada antes de viajar a Australia, donde comenzará su calendario 2023 con dos torneos antes de disputar el Australian Open.

Bautista Agut cierra un 2022 con dos nuevos títulos en su palmarés, el conseguido el pasado febrero en Doha y el logrado en julio en Kitzbuhel, sumando así un total de once galardones en su haber. Además, fue finalista junto al equipo español en la ATP Cup y disputó con España la Davis Cup, tanto las fases clasificatorias como la Final 8 de la competición. También compitió por el título del ATP de Mallorca, donde cedió en la final ante Tsitsipas en el tie break.

El Castellonense viajará antes de final de año a Australia para competir en los ATP Adelaide International 1 y Adelaide International 2, como antesala al primer Grand Slam de la temporada, el Australian Open. El mejor resultado del castellonense en Melbourne fueron los cuartos de final alcanzados en 2019.

Félix Mantilla se suma a su cuerpo técnico

Durante la gira australiana estará acompañado por Daniel Gimeno, entrenador de Roberto Bautista Agut desde hace un año. A las filas, este año, se incorpora Félix Mantilla en sustitución de Tomás Carbonell. “Estoy muy agradecido de todo el trabajo que Tomás ha realizado conmigo desde los primeros años hasta ahora. Le considero parte fundamental de todos los éxitos que he tenido en mi carrera”, aporta Roberto Bautista Agut.

Antes de concluir el año, el tenista ha valorado así éste: “El inicio del año fue bastante bueno con la ATP Cup y consiguiendo el título en Doha, donde jugué a un gran nivel”. Le siguió una lesión de muñeca que le impidió competir durante la mayor parte de la gira de tierra, “no jugar durante tres meses desestabiliza bastante, pero luego pude lograr el título de Kitzbuhel y también he jugado muy bien las eliminatorias de la Copa Davis. Estoy muy contento con la regularidad que he ofrecido cuando he podido competir”. Respecto al 2023 añade: “Empiezo el año con muchas ganas y mucha ilusión”.