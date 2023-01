Carlos Alcaraz ha anunciado que no podrá disputar el Open de Australia por lesión. El murciano se ha roto entrenando a apenas diez días del primer Grand Slam del año, el primero al que iba a llegar como número uno del mundo. Es el músculo semimembranoso de la pierna derecha el afectado, según ha confirmado en Twitter. El murciano, además, se pierde la exhibición en la que iba a participar esta semana.

"Cuando estaba en mi mejor momento de la pretemporada, me he lesionado en un gesto fortuito y forzado entrenando, esta vez en el músculo semimembranoso de la pierna derecha. Había trabajado muchísimo para llegar a mi mejor nivel a Australia... desgraciadamente no podré jugar ni el Care A2+ Kooyong ni el Abierto de Australia. Es un momento duro, pero tengo que ser optimista, recuperarme y mirar hacia delante. Nos vemos en 2024, Australian Open", publicó.

La ausencia de Alcaraz situará como cabeza de serie número uno en Melbourne a Rafa Nadal o a Stefanos Tsitsipas, que ahora sería el tercer preclasificado pero puede ascender puestos si gana la United Cup. Novak Djokovic será el número cuatro y no podrá verse con el de Manacor antes de semifinales.