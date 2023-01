Rafa Nadal solo piensa en la defensa del título del Open de Australia y no en su retirada, como sugiere Alexander Zverev. El debate sobre el posible adiós al tenis del ganador de 22 títulos de Grand Slam es uno de los temas candentes en Melbourne y el balear ha querido zanjarlo respondiendo al alemán.

"Rafa Nadal lamentablemente se retirará tras Roland Garros. No quiero que ocurra, pero creo que tendrá un gran torneo, potencialmente lo ganará y aprovechará para decir adiós", se aventuró a decir el germano. Sascha vuelve precisamente en este torneo tras no jugar desde su desafortunada lesión en las semifinales contra el mallorquín en París.

La respuesta de Rafa Nadal a las palabras de Alexander Zverev sobre su retirada

Como era de esperar los periodistas preguntaron al número dos del mundo sobre este tema en la rueda de prensa y el de Manacor afirmó rotundamente que no está pensando en su despedida de las pistas. "No sé lo que va a pasar. No suelo opinar a seis meses vista. Con Zverev tengo una muy buena relación, pero no tanto como para confesarle algo así", dijo en respuesta al teutón.

Nadal está centrado en volver a ganar tras su accidentada segunda mitad de 2022 y el objetivo que viene ahora es defender el título en Australia, lo que supondría ganar su Grand Slam número 23: "Estoy aquí para jugar al tenis, hacer un gran 2023 e intentar seguir luchando por todas las cosas por las que he luchado durante toda mi carrera deportiva. No estoy pensando en mi retirada".

Finalmente el tenista dejó un recado a los medios y les pidió que dejen de preguntarle por este tema: "Últimamente, cada vez que vengo a una rueda de prensa parece que me tengo que retirar, es como si estuvierais muy interesados en que eso pasara. No sigáis con ello porque estoy aquí para jugar a tenis y el momento de retirarme no ha llegado por el momento".