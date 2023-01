Rafa Nadal se ha estrenado con victoria en su estreno en el Open de Australia. El manacorí derrotó a Jack Draper en cuatro sets en 3 horas y 41 minutos, pero los más llamativo del partido fue la curiosa situación que vivió el tenista español.

En uno de los descansos entre juegos durante el primer set, Nadal se acercó a su banquillo y durante varios minutos se le vio concentrado y preocupado buscando algo entre sus pertenencias. Al parecer el objeto que no encontraba el balear era una de sus raquetas.

Sorprendido Nadal comentó al juez de silla lo sucedido: "Se la ha llevado el recogepelotas". Al ver qué nadie entendía lo sucedido, Nadal, con una amplía sonrisa en la boca repetía: "Un recogepelotas se ha llevado mi raqueta".

Rafael Nadal quiso enviar a encordar una raqueta, pero el problema fue que el ball boy tomó la raqueta equivocada y la llevó 🤣🤣.



Según comentó más tarde Álex Corretja en la retransmisión de Eurosport, Nadal pidió a un recogepelotas que le encordaran una de las raquetas, sin embargo, este tuvo un error y se llevó a arreglar la raqueta estaba perfecta y lista para usar. Una confusión divertida en pleno Asutralian Open.

No obstante el propio Nadal reconocía su error tras el partido: "No es una distracción, es una situación divertida. Normalmente soy muy meticuloso con la raqueta que juego y la mandé a encordar y ha habido un pequeño despiste por mi parte y he mandado a encordar la raqueta que no era".