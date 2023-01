Carlos Alcaraz no compite desde el pasado 4 de noviembre en los cuartos de final del Masters 1.000 de París-Bercy, cuando se lesionó frente al danés Holger Rune. Desde entonces está en blanco y el murciano no oculta una cierta ansiedad por reaparecer. Sin embargo para eso todavía falta un tiempo pues, salvo nuevo contratiempo, no lo hará hasta mediados de febrero en el ATP 250 de Buenos Aires.