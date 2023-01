El año 2023 en tenis ha comenzado de la forma en la que terminó. La dura batalla entre Novak Djokovic y Rafa Nadal por ser el jugador con más títulos de Grand Slam en la historia continúa. El serbio se proclamó campeón del Open de Australia tras derrotar a Stefanos Tsitsipas en la final. Nole’ logró su título número 22 en los grandes torneos e iguala al manacorí como los tenistas masculinos con más coronas.

En el otro lado de la balanza está un Rafa Nadal que sigue con problemas físicos. El español inició el 2023 con dudas tras un mal final de temporada 2022. En Melbourne aspiraba a recuperar el nivel y las buenas sensaciones, sin embargo, una lesión en las primeras rondas lo dejó de nuevo fuera de combate hasta la temporada de tierra batida.

Ahora ha sido ex entrenador Toni Nadal el que se ha atrevido a dar una predicción sobre cómo va a ser el regreso a las pistas del tenista. El tío del manacorí ha hablado del estado físico de su sobrino en una entrevista en Vanity Fair: "Cuando uno lleva tantos años ahí, como es su caso, y después de haber tenido tantos problemas en el último año, donde al final acabó demasiado lesionado, no me planteo el futuro más allá del siguiente torneo".

La predicción sobre Nadal y Roland Garros

No obstante Toni Nadal explica que el jugador está acostumbrado a estos esfuerzos físicos: "Es cierto que Rafael tiene un cuerpo muy castigado, pero también lo es que lleva en el circuito profesional desde los 16 años y eso es algo que tú pagas. Son muchos años golpeando la pelota y desplazándose a alta intensidad. Cuando tienes eso es fácil que el cuerpo hoy vaya fallando por aquí y mañana lo haga por allá. Yo confío en que pueda levantar el trofeo de Roland Garros este año, y luego ya veremos".

El debate sobre el posible adiós al tenis de Nadal sigue después de las palabras de Alexander Zverev antes del Abierto de Australia: "Rafa Nadal lamentablemente se retirará tras Roland Garros. No quiero que ocurra, pero creo que tendrá un gran torneo, potencialmente lo ganará y aprovechará para decir adiós".