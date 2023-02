Las principales representantes del tenis español causarán baja de última hora en el WTA 500 de Abu Dabi. Esta misma mañana, tanto Garbiñe como Paula han comunicado a la dirección del torneo que no podrán disputar sus respectivos partidos de primera ronda. Se confirma así un inicio de año 2023 nefasto para la armada.

Por su parte, Paula Badosa ha decidido no disputar su partido de primera ronda frente a Samsonova debido a un virus. La catalana lleva sin jugar un partido oficial desde el pasado 12 de enero. Aquel día ganó su encuentro de cuartos de final en el torneo de Adelaida frente a Haddad Maia, sin embargo no pudo disputar al día siguiente la semifinal tras producirse una rotura de tres centímetros y medio en el muslo derecho. Además, esta lesión le impidió también disputar el Open de Australia, torneo al que llegaba con expectativas de lograr el primer 'Grand Slam' de su carrera. Ahora, cuatro semanas después de aquella lesión y tras haberla superado, un nuevo contratiempo frena en seco a la tenista española con mejor ranking.

Mientras, Garbiñe Muguruza también ha hecho lo propio, alegando en este caso motivos personales. Además, este problema provocará, muy probablemente, que tampoco dispute el próximo torneo en el que estaba previsto que apareciera, en Doha la próxima semana.

El caso de la ex número 1 del mundo ya es especialmente preocupante. A este percance, se suma la crisis de resultados en la que se encuentra sumergida Garbiñe, ya que desde el 21 de septiembre del pasado año, frente a la griega Papamichail, no logra una victoria. Con todo ello, actualmente ocupa el puesto 83 del ranking WTA, no obstante, la caída puede ser aún mayor al caerse de esta gira por Oriente Medio. Los 55 puntos que no podrá defender esta semana en Abu Dabi, sumados a los 190 de la siguiente en Doha, la abocarán, casi con total seguridad fuera del 'top-100' , unos puestos que no pisa desde los inicios de su carrera, allá por enero del año 2012. Así pues, una vez superado el problema personal, la tenista de 29 años deberá seguir intentando revertir una situación de malos resultados que se alarga ya más de un año.

Miradas puestas en Linz

De este modo, las esperanzas españolas para esta semana recaen en Nuria Parrizas y Rebeka Masarova, que disputarán el WTA 500 de Linz. Masarova ya está en segunda ronda tras conseguir una trabajada victoria frente a la número 17 del ranking, Alexandrova (4-6 6-1 7-6). Mientras, Parrizas intentará acometer la difícil tarea de superar a Maria Sakkari en su debut.