Carlos Alcaraz ya está en Argentina ultimando su regreso al circuito para disputar el ATP 500 de Buenos Aires de esta próxima semana. El murciano llega con la condición de máximo favorito al torneo, por lo que ha generado gran expectación entre los aficionados argentinos, que se agolpan como pueden para ver sus entrenamientos, tal y como se puede observar en su último post de Twitter. Incluso entre los medios del propio país también está causando sensación. El tenista de 19 años ha concedido una entrevista para Diario Olé, donde declaró que "Roger Federer es el Messi del tenis" para más tarde justificarlo que lo pensaba así por "su talento y facilidad para jugar".

Sin embargo, 'Carlitos' no quiso olvidarse tampoco de las otras dos leyendas del tenis mundial, con las que todavía compite, y afirmó que tanto Rafa como Djokovic son dos espejos en los que debe mirarse porque, a pesar de que siguen pasando los años, "siguen ganando torneos y dando su mejor nivel".

Además, Alcaraz habló también para 'La Nación, otro medio argentino, donde siguió elogiando a Roger: "Amaba su tenis. Me encantaba verlo jugar. Estaba todo el día viendo sus highlights".

Con el número 1 en la cabeza

Además, en declaraciones a este último medio, el de El Palmar ha confirmado que todavía tiene que ir "tomando el ritmo" de la competición, pero cuando entra en una pista de tenis, siempre piensa en "ganar, no en especular". Por otra parte, el ex número 1 del mundo ha admitido que "el cielo le llegó antes de lo esperado", cuando se alzó con su primer Grand Slam en Estados Unidos el pasado agosto, pero que está preparado para volver a ganar otro más y su próximo sueño es volver a la cima del ranking ATP.

Vuelta a las pistas

El español no ha podido disputar ningún partido desde el pasado 4 de noviembre, cuando se tuvo que retirar por un dolor abdominal. Sin embargo, fue otra lesión la que le ha mantenido lejos de las pistas este 2023, ya que en los últimos días de su preparación para el Open de Australia, se lesionó el músculo semimembranoso de la pierna derecha.

Así pues, el número 2 del mundo, llega con la máxima ilusión y se mantiene a la espera de conocer a su primer rival en la capital argentina, que saldrá del enfrentamiento entre el italiano Fabio Fognini y el serbio Laslo Djere.

Si se alza con el título sobre la arcilla bonaerense, podría hacer más pequeña la brecha que le separa del número 1, que actualmente ostenta Novak Djokovic. No obstante, el serbio todavía no sabe cuando podrá volver a jugar, ya que, a pesar de que ha solicitado poder entrar a Estados Unidos, hasta el momento no tiene permitida la entrada debido a su decisión de no vacunarse. Si no cambia en los próximos días, Nole no podría disputar los torneos de Indian Wells y Miami, lo que pondría más fácil el asalto del murciano al número 1.