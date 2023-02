Nuevo contratiempo para Rafa Nadal. El tenista de Manacor, lesionado desde hace justo un mes, sigue teniendo problemas en la recuperación del psoas ilíaco de su pierna izquierda. Su regreso a las pistas vuelve a atrasarse.

El número 6 del mundo ya había anunciado su retirada de los torneos de Doha y Dubái, que se disputan en estas fechas. Sí había esperanzas en llegar, si la recuperación se producía en los plazos más optimistas, al partido de exhibición contra Carlos Alcaraz en Las Vegas, programado para el 5 de marzo. Ahora el de Manacor también ha tenido que renunciar a este evento.

La siguiente parada en el calendario sería Indian Wells, primer Masters 1000 del año. El torneo comienza justo a continuación y peligra seriamente la participación de Nadal. Su reaparición podría darse en Miami, que se disputa con los dos meses ya cumplidos de la lesión... o ya en la gira de tierra batida, con Roland Garros como objetivo principal.

Vertiginosa caída en el ranking: saldría del 'top 10'

El principal motivo para resistirse a bajarse de Indian Wells es la pérdida de puntos ATP. Nadal no ha sumado casi nada desde su decimocuarto título en París por las lesiones y el hecho de que Wimbledon no sumara por la exclusión de los tenistas rusos y bielorrusos. Ya cedió la mayoría de los 2000 que defendía en Australia, ahora se esfumarán los 500 de Acapulco y, si no va al Masters 1000 californiano, 600 más por el subcampeonato de hace un año.

Restando esos 1100 puntos el de Manacor se quedaría con 2715, que en el ranking actual solo le valdrían para ser undécimo. Esto implicaría salir del 'top 10' tras su asombrosa racha de 18 años seguidos entre las mejores raquetas del mundo.

¿Qué evitaría esta caída? Además de amortiguarla si llega a Indian Wells y revalida parte de los puntos ganando algún partido, a Nadal puede salvarle la caída de alguno de los jugadores que amenazan con expulsarle de la zona alta del ranking ATP. Por ejemplo, de Taylor Fritz, que defiende los 1000 puntos tras ganarle en la final del curso pasado. Todo ello añadido, evidentemente, a que nadie de detrás sume una gran cifra que le permita dar el 'sorpasso' al ganador de 22 Grand Slam.