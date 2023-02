Ganar un torneo dos veces y ser finalista en otra no es garantía de nada en el mundo del tenis. Que se lo digan si no a Roberto Bautista Agut, campeón el pasado año en Doha (Catar) y en 2019, además de finalista en 2021. En esta edición partía como cabeza de serie número cinco y en primera ronda le recibió el húngaro Marton Fucsovics, de 31 años y número 78 del mundo, con un solo título en su palmarés, por los once que atesora el valenciano, número 28 del mundo a sus 34 años, con otras tantas finales.

Después de cruzarse hasta tres veces, con dos victorias para el castellonense, en pista dura bajo techo y en hierba por retirada de su rival, y una sola para el magiar, ambos se estrenaban en pista dura al aire libre. Bautista logró hacerse con el primer set por 7-6 en el desempate, pero en el segundo Fucsovics consiguió levantar una bola de partido del valenciano con 5-3 para acabar anotándose la manga por 7-5 y llevar el partido al tercer set, en el que Bautista rompió el servicio en el octavo juego para encarrilar su victoria. Ahora se medirá al verdugo de Fernando Verdasco, el australiano Christopher O’Connell (6-1, 3-6, 6-0). De superar este escollo, en cuartos de finalpodría cruzarse con Daniil Medvedev. También está en segunda ronda el malagueño Alejandro Davidovich, que ganó por su parte al francés Constant Lestienne por 6-4 y 6-3. Su próximo rival será el coreano Soonwoo Kwon. Andújar en Marsella Por otro lado, Pablo Andújar, que pondrá fin este año a su carrera, se despidió del torneo de Marsella, tras caer por 7-5 y 6-3 ante el suizo Alexander Ritschard en la primera ronda. De nada le sirvió al valenciano de origen conquense, de 37 años, arrancar la contienda rompiendo el servicio a su rival, ya que poco después Ritschard, número 187 de la clasificación mundial, igualó (3-3) el encuentro al aprovechar la primera pelota de «break» que dispuso. Una efectividad que el helvético volvió a demostrar en el duodécimo juego en el que volvió a romper el saque del español para apuntarse la primera manga por 7-5 en cuarenta y seis minutos de juego. Resultado que pareció afectar a Andújar, que volvió a ceder su servicio en el cuarto juego (3-1) del segundo set. Sin embargo, el español, que no había logrado superar la primera ronda en los tres torneos previos que había disputado este año, se aferró a la pista y soñó con forzar la tercera manga tras devolver el «break» a Ritschard un juego inmediatamente después. Un sueño que le duró poco pues en su siguiente saque volvió a ceder su servicio (4-2) ante el tenista suizo, que ya no volvió a ceder su servicio para apuntarse la segunda manga y el partido por 6-3.