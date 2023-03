Rafael Nadal sigue causando miedo en tierra batida. El tenista manacorí se está recuperando de su lesión de grado II en el psoas ilíaco en la zona izquierda de su cadera con el objetivo de llegar a las competiciones en tierra batida, que tienen lugar en abril.

A pesar de su lesión, el español es uno de los grandes rivales a batir en dicho categoría y así lo han afirmado algunos de sus competidores. En concreto, ha sido Daniil Medvedev el que ha exteriorizado sus emociones sobre lo que supone enfrentarse a Nadal en tierra batida.

"He conseguido ganar a Novak varias veces, pero también perdí grandes batallas contra él. Sé que en Australia es muy complicado de batir. Sin embargo, debo admitir que ganar a Rafa en Roland Garros es el mayor reto que puede haber en el tenis", ha confesado el deportista ruso.

"Me gustaría hacerlo, pero me da miedo"

"La verdad es que me gustaría mucho intentar hacerlo (ganar a Nadal), pero me da miedo enfrentarme a él en tierra batida. Ganarle a él en París y a Novak en Melbourne son dos desafíos tremendos que me encantaría conseguir", recalcó Medveded.

Por ahora, Rafa continúa centrado en su recuperación y centrado en llegar físicamente bien a abril, mes donde empieza las competiciones en tierra batida, sin duda, las fetiche para el tenista manacorí que ya ganado 14 Roland Garros, la competición más complicada de esa categoría.