La temporada de tierra batida se acerca para el circuito ATP. Y cuando es ocurre, evidentemente, queda menos para una nueva edición de Roland Garros. Un torneo dominado absolutamente por Rafa Nadal en las últimas dos décadas. La cita será especial, no solo por la oportunidad, que de nuevo tiene el manacorí de levantar el título al cielo de París, sino porque podría ser la última.

Aunque Nadal no quiere ni oír hablar de la retirada por el momento y se encuentra concentrado en recuperar su mejor nivel en las pistas, el genial tenista cumplirá 37 años el próximo verano. Una edad que unida a su historial de lesiones hace que el aficionado tenga pavor a ver los últimos partidos de Nadal.

Los rivales todavía temen a Nadal en Roland Garros

Sin embargo cuando llega el mes de mayo y las raquetas comienzan a pasearse por la Philippe Chatrier, todo el mundo piensa en Rafa Nadal. Y es que para los rivales el manacorí, si está en un buen estado de forma y liberado de las lesiones, sigue siendo el máximo favorito para levantar la corona.

"Bueno, creo que en los últimos cinco o seis años, a medida que he participado en la gira, se ha hablado de que este sería el último año en el que Rafa gane. Este será el último año. Este año alguien mejor ha ido y está cansado, está herido, es viejo y no sé qué decir", comienza analizando Casper Ruud en unas declaraciones recogidas por Eurosport.

"Simplemente parece que está hecho para esas condiciones. Jugando al mejor de cinco sets. Recuerdo el partido del que habló Dominic (Thiem) a principios de 2019, la final. Recuerdo haberlo visto en la televisión y dije que estaba muy impresionado porque Dominic jugó muy bien en el primer set y aun así perdió por 6-3. Estaba pensando, ¿Qué diablos puedes hacer para vencerlo? Porque Rafa acaba de tener una respuesta para todo", recuerda el noruego sobre la final de 2022

El joven tenista escandinavo tiene claro cuál puede ser el techo de Nadal en el próximo Roland Garros: "Entonces, no sé, todavía siento que si Dominic o yo no deberíamos animarnos a nosotros mismos. Creo que ambos podemos decir que no nos sorprendería si a Rafa se le ocurriera un nivel soberbio una vez más y ganase por 15ª vez, no me sorprendería porque probablemente use estas semanas y estos meses mientras se prepara exactamente para, ya sabes, Roland Garros".

"Da igual que pierda Montecarlo o que pierda en Roma o en Madrid. Lo único que probablemente tenga en mente en estos días es estar en forma, estar saludable y estar listo para Roland Garros. Y va a intentarlo una vez más y si está en el modo correcto y sintiendo la pelota. Bueno, no veo a nadie más que a él como favorito", sentencia Ruud.

"La verdad es que me gustaría mucho intentar hacerlo (ganar a Nadal), pero me da miedo enfrentarme a él en tierra batida. Ganarle a él en París y a Novak en Melbourne son dos desafíos tremendos que me encantaría conseguir", también ha dicho recientemente Medveded.

Por ahora, Rafa continúa centrado en su recuperación y centrado en llegar físicamente bien a abril, mes donde empieza las competiciones en tierra batida, sin duda, las fetiche para el tenista manacorí que ya ganado 14 Roland Garros, la competición más complicada de esa categoría.