Carlos Alcaraz, que se coronó este domingo como campeón de Indian Wells y que recuperó el número uno del mundo, se mostró muy feliz y orgulloso por el título en el conocido como "quinto Grand Slam" y dio las gracias a su equipo por su "trabajo increíble" para apoyarle en todo momento.

"Muchas gracias por todo. Sé que soy muy joven y que tengo muchas cosas por aprender y que no es fácil (...) pero gracias por todo vuestro trabajo", dijo el español en la pista nada más ganar el torneo del desierto californiano.

"Empecé el año muy bien pero he tenido algunos problemas con las lesiones así que quiero daros las gracias por estar conmigo todo el tiempo, por ser pacientes y por todo el duro trabajo", añadió en referencia al equipo liderado por su entrenador, el extenista Juan Carlos Ferrero.

Alcaraz trituró en la final de Indian Wells al ruso Daniil Medvedev, que había ganado 19 partidos consecutivos y tres torneos seguidos, por 6-3 y 6-2 en una hora y 11 minutos.

Además del número uno de la ATP y del tercer Masters 1000 de su carrera (tras Miami y Madrid), el murciano se lleva 1,26 millones de dólares de premio por vencer en el primer Masters 1000 de la temporada.

Tras una formidable lección de tenis en la final, Alcaraz felicitó también a Medvedev por una gran racha que terminó esta tarde.

"Te quiero dar la enhorabuena por tu trabajo en los últimos dos meses. Ganar tres torneos seguidos y llegar a la final aquí es un logro increíble", dijo el joven de 19 años.

Alcaraz, que el año pasado cayó en las semifinales de Indian Wells ante Rafa Nadal y que este año no ha perdido ni un set en su camino a la gloria, apuntó además que le encanta jugar en este Masters 1000.

"Este torneo es muy especial desde la primera persona a la última que trabajan aquí. Me siento de verdad increíble jugando aquí (...). Este torneo es algo especial y estoy deseando jugar de nuevo aquí al año que viene", aseguró.

Medvedev: "Alcaraz es el número uno del mundo de forma merecida"

El tenista ruso Daniil Medvedev, que se vio arrollado este domingo por Carlos Alcaraz en la final de Indian Wells, aseguró que el español se merece "al cien por cien" ser el nuevo número uno del ránking mundial.

"Carlos es el número uno del mundo de forma merecida. Ganó más puntos que cualquier otro en las últimas 52 semanas y así es cómo funciona el ránking", dijo en rueda de prensa a una pregunta sobre si es "un número uno real" dado que Novak Djokovic, ahora destronado por Alcaraz, no puede jugar en EEUU por no estar vacunado contra el coronavirus.

"Por supuesto es desafortunado que Novak no pueda jugar todos los torneos y estoy seguro de que a todos nos encantaría verle jugar (...). Pero es lo que hay. No sé, Rafa Nadal ha estado lesionado un tiempo. También podemos decir: 'Si Rafa no estuviera lesionado sería el número uno'. Bueno, no podemos decirlo porque está lesionado. Y es lo mismo con Novak", ejemplificó.

Nada más terminar el partido, el ruso felicitó en la pista al español por todos los éxitos que ha conseguido y que llegarán en el futuro y por ser "la persona probablemente más respetuosa del circuito".

"Creo que dices 'hola' a 300 personas cada día", bromeó.

"Lo intenté, lo intenté (en la final). No me gusta perder pero desafortunadamente fue bastante fácil...", siguió tirando de ironía.

Ya en la rueda de prensa, Medvedev reconoció la superioridad del murciano y señaló que además él no tuvo su mejor día.

"Está jugando bien. Creo que hoy sacó bien. Su servicio y volea fueron buenos", afirmó.

"Me encantaría jugar contra él en otra superficie, quizá un poco más rápida, para ver si lo puedo hacer mejor. Pero sí, no sé si fue su juego que no me permitió jugar a mi mejor nivel o si por cualquier razón no lo hice. Mentalmente estaba preparado para el partido (...). Sabía que tenía un duro rival al otro lado. Jugó bien. Buenas dejadas en buenos momentos, algunos buenos ganadores para romper mi servicio. No hay mucho más que añadir", agregó.