Semifinalista en el ATP 250 de Buenos Aires (donde cayó ante Alcaraz) y en el ATP 500 de Río de Janeiro, Bernabé Zapata ha protagonizado un gran inicio de año que le ha llevado a alcanzar la mejor clasificación de su carrera (41) la semana pasada. Ha protagonizado una de las escaladas más importantes del Circuito desde la posición 72 en la que comenzó el año. El valenciano de la Malvarrosa hizo la semana pasada un paréntesis en su apretada agenda para entrenar unos días en el Sporting Club de València y recuperarse de sus molestias en la rodilla. Antes de partir rumbo al Abierto de Estoril donde este martes 4 de abril ha debutado con victoria ante el portugués Henrique Rocha (596), atendió a SUPER.

Se tuvo que retirar en la primera ronda del Master 1000 de Miami ante Roberto Carballés por unas molestias en la rodilla ¿Está ya recuperado?

La rodilla va bien, me favorece que haya empezado ya la temporada de tierra batida, ya que es una superficie más blanda y no se resiente tanto. El apoyo es más suave y el tendón sufre menos.

¿Ha recargado pilas en casa?

Sí, ha venido bien el parón. No llegue a Miami físicamente bien. Después de Indian Wells no pude entrenar por los problemas de rodilla y lo mejor era retirarme y recuperarme bien.

Esta semana compite en el Abierto de Estoril ¿y después?

Después de Estoril iré a Montecarlo, luego el Conde de Godó en Barcelona y el Mutua Madrid Open. Eso es lo más inmediato. Ahora estoy más tranquilo al haber empezado a gira europea. Estos días en València he podido descansar más ya que la semana entre Indian Wells y Miami fue un poco estresante, con pruebas en la rodilla...

Un buen balance

De momento ¿qué balance hace de este primer trimestre?

Estoy muy contento. La gira en Sudamérica me ha ido muy bien, he jugado a un gran nivel, también durante el mes de febrero. He hecho partidos muy buenos, eso me ha hecho coger confianza. Estoy muy satisfecho de cómo me ha ido este inicio de temporada, sin duda mejor que otros años. A mí siempre me había costado empezar el año, coger ritmo, pero este año he conseguido hacer buenos resultados en torneos grandes y eso me da mucha confianza.

Hace justo un año, a finales de marzo de 2022, ocupaba la posición 124 de la ATP. En junio por primera vez entraba en el top 100 y ahora, ha llegado hasta el escalón 41. ¿Sorprendido con su evolución? ¿Esperaba subir tan pronto?

La verdad es que cuando pienso que hace un año era el 124 y ahora he llegado hasta el 41 me siento orgulloso, pero hay que seguir trabajando, la temporada es muy larga. Ojalá pueda seguir así pero hay que tener los pies en la tierra, sé que el calendario es muy largo y siempre hay altibajos. De momento mi objetivo es estabilizar mi actual ránking aunque también sé que alguna semana puedo bajar también alguna posición. No quiero obsesionarme con el ránking.

¿Ha notado que ahora desde que está ahí arriba se le respeta y se le conoce más en el Circuito?

Sí, se nota que cada vez me conocen más, los aficionados, el público en algunos partidos me anima... eso siempre es bonito. También he notado que los rivales me conocen y me respetan más. Eso es bueno porque mentalmente influye también en el rival. Los que se enfrentan a mí saben que voy a luchar al máximo.

¿A qué cree que se debe este mejor arranque de temporada con respecto a otras campañas?

Este año he hecho una gran pretemporada con Nacho, mi preparador físico. Hasta ahora, es algo que no había podido hacer.

¿Ha cambiado en algo su forma de afrontar los partidos?

Ha empezado a trabajar en mi equipo Samuel Ribeiro que me está ayudando con mi entrenador, Carlos Navarro. Ahora estudiamos más los partidos a nivel táctico, analizamos a los rivales y eso lo estoy notando, me está dando resultados.

Este año ha rozado ya dos finales, en Buenos Aires y Río. ¿Se ve pronto luchando por un título?

En Argentina Carlos Alcaraz hizo un gran partido y la verdad es que no tuve tan cerca las semifinales como en Río, ante Norrie. Ojalá pueda pronto disputar una final, aunque no es algo que me marco como objetivo inmediato, ahora sólo pienso en hacer un buen año.

Usted conoce bien a David Ferrer, desde hace unos meses capitán de Copa Davis. ¿Se ve jugando la Fase de Grupos el próximo septiembre en València?

Cuando lo designaron como capitán de Copa Davis, David Ferrer se puso en contacto conmigo, al igual que con otros jugadores, se interesó por mi calendario... Desde luego que para mí una gran motivación. ¡Ojalá pueda entrar en el equipo español!. Aunque luego no jugase, el mero hecho de estar convocado ya sería muy especial para mí. Estar con el equipo español en la Copa Davis y en mi casa, en València, sería una experiencia muy especial para mí. No es fácil porque en España tenemos jugadores muy buenos y entrar en el equipo es complicado pero yo voy a trabajar para ganarme un puesto.

La cita cumbre de la temporada de tierra batida es Roland Garros. Allí, el año pasado usted fue la gran revelación convirtiéndose en el primer español que llegó hasta octavos procedente de la previa. Sólo cedió ante Zverev. ¿Tiene ganas de volver a París?

Procuro no pensar mucho en Roland Garros, antes tengo citas muy importantes, pero desde luego es un torneo mítico y muy especial sobre todo para los que nos gusta la tierra batida. Soy consciente de que igualar o superar lo de año pasado es muy complicado.

Todo el mundo destaca su humildad y su cercanía ¿Teme que le cambie la fama?

El tenis es un deporte que exige mucho trabajo, que no te permite subirte muy arriba, yo sigo trabajando con la misma humildad, tengo muy claro que en este deporte hay que trabajar al 100%

¿En quién se apoya cuando está fuera de casa? ¿Quién le acompaña en sus viajes?

En la gira sudamericana pudo acompañarme mi mujer. Suelo viajar con mi entrenador Carlos, o con Samuel, también con Nacho, mi preparador físico. Lo importante es rodearte de tu equipo e ir cambiando, son muchos viajes, muchas semanas y tampoco es bueno viajar siempre con la misma persona.

Galardón para Bernabé Zapata

Bernabé Zapata ha sido premiado este martes al mejor deportista Elite masculino en los Premios al Mérito Deportivo de la Ciudad de València