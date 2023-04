El debut de la española Paula Badosa en la presente edición del WTA 1000 Madrid ante Cocciaretto estuvo plagado de sobresaltos que terminó por resolver en tres sets (6-3, 4-6 y 6-4), para situarse en la tercera ronda del torneo.

La española consiguió una victoria agónica, en dos horas y media ante una adversaria sin repercusión en el circuito femenino que debutó el pasado miércoles en el encuentro de primera ronda ante la checa Barbora Strycova.

Badosa, que cumple su quinta edición en el Mutua Madrid Open con las semifinales que logró en el 2021 como tope hasta ahora, jugará en tercera ronda contra la estadounidense Coco Gauff, sexta favorita, que ganó a la también española Irene Burillo por 6-4 y 6-1.

"Estaba muy nerviosa. Llevaba el partido bien pero se me ha complicado y al final he podido jugar mejor y gracias al público que me ha ayudado mucho he conseguido sacar el partido adelante", dijo Badosa al final del encuentro, en la pista central de la Caja Mágica.

"Me hubiera gustado llevar más partidos o más días aquí porque en Madrid la bola vuela mucho y bueno, ya está, he conseguido seguir. Hace mucho calor, he estado con nervios porque quiero hacer lo bien aquí, he estado al límite pero contenta porque he conseguido sacarlo adelante", añadió la española que nunca se había enfrentado a Cocciaretto y que pidió asistencia del fisioterapeuta tras el segundo set, por molestias en el gemelo derecho.

Badosa acompaña a tercera ronda a Rebeka Masarova que previamente se impuso a la croata Donna Vekic, vigésima favorita, por 6-1 y 7-6(5) y jugará ante la griega Maria Sakkari en el tercer tramo.

Fuera de la competición queda Irene Burillo que cayó ante Gauff, rival de Badosa.

"Es más fácil jugar en cualquier lugar que aquí en Madrid"

"Es mucho más fácil jugar en cualquier lugar que aquí, pero es algo que ya trato de asimilar. No jugué lo mejor que pude en los últimos años, pero una de las ediciones llegué a jugar muy bien aquí. Así que podría adaptar mi juego y todo. Espero que este año pueda ser también así. Siempre es un desafío jugar aquí en Madrid", analizó Paula Badosa, que llegó a semifinales en el 2021, tras su debut.

La española se enfrentará a la norteamericana Coco Gauff, sexta favorita, en la segunda ronda. "Hemos jugado un par de veces. Tiene un gran servicio, muy agresivo, y uno de los mejores reveses del mundo. Es una jugadora muy física y juega muy bien en arcilla. Fue finalista en Roland Garros el año pasado", recordó. "Me gustan este tipo de partidos. Es un desafío y tengo muchas ganas de jugar contra ella y con mi público", añadió Badosa.

El triunfo ante Cocciaretto lo calificó la española de "montaña rusa". "Empecé muy bien. Creo que todo estaba bajo control. Incluso en el segundo set también. Pero me puse muy nerviosa en un segundo. No me sentía muy bien. Hacía mucho calor también. El partido cambió en cinco minutos. Luego el tercer set creo que ella jugó muy bien. Servía muy bien y con las condiciones aquí es complicado porque siento que la pelota vuela muy rápido", dijo la española, que fue asistida por el fisioterapeuta de pista al final del segundo set.

"Empecé a tener un poco de calambres, pero lucho hasta el ultimo momento. Esa es siempre mi identidad. Estoy feliz de haber podido obtener esa victoria", subrayó Paula Badosa, que volvió a referirse al duelo ante Gauff.

"Este tipo de partidos, mi opinión, siempre depende del día en el que se encuentre el jugador porque ya son de alto nivel. Son pequeños detalles en este tipo de partidos. A ver cómo lo afronto jugando en casa y si puedo controlar también los nervios y todo. Va a ser un desafío", concluyó.