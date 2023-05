El valenciano Bernabé Zapata disfruta en Madrid de la semana más importante de su carrera y, por primera vez y tras ganar al ruso Roman Saifullin por 6-3, 3-6 y 6-3, jugará en el Mutua Madrid Open los octavos de final de un Masters 1000, además de meterse entre los 40 mejores del mundo al término de la competición en la Caja Mágica.

El tenista valenciano, de 26 años y 42 del mundo ha dejado en el camino, uno por uno, al estadounidense Mackenzie McDonald, ante el que salvó dos puntos de partido, y al británico Daniel Evans.

Nunca se había medido a Safiullin, procedente de la fase previa pero con estupendas credenciales. Número dos del mundo júnior elimió al estadounidense Tommy Paul y al chileno Nicolas Jarry antes de alcanzar el tercer tramo del torneo.

Casi dos horas y media de partido

Zapata, semifinalista este año en Buenos Aires y Río de Janeiro, frenó el intento de reacción del ruso y recuperó el pulso del encuentro en la manga final, definitiva, para cerrar el triunfo después de dos horas y 23 minutos.

El español se enfrentará en octavos de final con el ganador del choque entre el argentino Sebastián Baez y el griego Stefanos Tsitsipas.

"Me gusta ir de tapado"

Zapata, que reconoce vivir sensaciones parecidas a las de Roland Garros el pasado año cuando se situó también en las semifinales, prefiere seguir de 'tapado' a asumir la responsabilidad del favorito.

"Me gusta ir de tapado. Mentalmente gestiono mejor las situaciones cuando no tengo presión y, sobre el papel, cuando juego contra un jugador con un ránking menor intento quitarme esa presión. En cualquier caso, intento tomar todo como un aprendizaje", asume el valenciano.

Sin documentación en la primera semana en Madrid

Los cuartos de final en Madrid son "una situación nueva pero es verdad que parecida a Roand garros el año pasado, tiene algún paralelismo. Intento estar tranquilo y gestionar bien las emociones estoy contento y con la intención de seguir avanzando", añade Zapata que de camino a Madrid perdió un bolso con toda la documentación, las llaves y el pasaporte. Aunque ve el lado positivo de eso. "Es algo que no me ha pasado nunca. Aún no ha aparecido. Esas situaciones, igual que el haber cambiado de entrenador hace poco e iniciar una nueva etapa ha hecho que me apoye más en el trabajo. Me va bien, la verdad".

Zapata, que rompió con su entrenador en la última década, Carlos Navarro, estará entre los cuarenta mejores del mundo en la clasificación de la próxima semana. "No me fijo en los ránking pero es algo que en mi carrera me alegra. No quiero meterme presión de intentar progresar en el ránking y sí como jugador, mantener la línea hasta ahora". Es el único valenciano superviviente después de la eliminación de Roberto Bautista en la ronda previa.