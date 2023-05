Carlos Alcaraz aseguró que había "disfrutado más que sufrido", pero que a veces "los nervios entran en juego", tras ganar la final del Masters 1.000 de Madrid al alemán Jan-Lennard Struff por 6-4, 3-6 y 6-3.

"Hoy he disfrutado a ratos, en otros he sufrido, pero esto es lo que hay que vivir. En estas circunstancias los nervios a veces te pueden, los nervios entran en juego. Pero he disfrutado más que he sufrido", afirmó tras una final mucho más igualada de lo previsto entre los números dos y 65 del mundo.

"Hay que estar ahí todo el rato, Jan es muy agresivo, sabía que iban a venir bombas. Yo soy agresivo, pero también sé adaptarme a lo que viene", indicó en sus primeras declaraciones en pista, antes de recoger su trofeo, el segundo consecutivo en Madrid.

"A veces me digo, Charly, haz magia, y en ese momento me sale de dentro", añadió el jugador murciano respecto a los momentos en los que fue por detrás en el marcador.

Alcaraz se tiró al suelo de la pista Manolo Santana tras su victoria, vencido por la emoción, y luego se dirigió al palco de su equipo para abrazarse con sus técnicos y familiares.

También felicitó a su madre, en el Día de la Madre, en el mensaje que escribió en la cámara de pista.