La castellonense Sara Sorribes superó la primera ronda de Roland Garros contra la francesa Clara Burel, la segunda que consigue la española en el Grand Slam de tierra batida en seis participaciones. Sorribes, de 26 años, superó a su rival y al público de la pista 14, por 7-6 (0) y 6-2.

Muchas alternativas en el primer set, en el que, tras ponerse 2-0, la española cedió cuatro juegos consecutivos antes de forzar el de desempate, que se anotó sin perder ningún punto.

Sorribes, muy segura

Toda una demostración de confianza de Sorribes, que supo mantener la firmeza a medida que la confianza de su rival, invitada por los organizadores, se iba deteriorando.

Enseguida se colocó 4-0 en la segunda manga y fue dosificando esa ventaja para apuntarse el partido.

Sorribes jugará por un puesto en la tercera ronda, la segunda que disputaría en su carrera tras la del Abierto de Estados Unidos de 2021, contra la ganadora del duelo entre la estadounidense Shelby Rogers, cabeza de serie número 32 y cuartofinalista en 2016, y la croata Petra Martic.

La castellonense se mostró ilusionada por reencontrarse con un torneo muy apreciado y por haber sumado su segundo triunfo sobre la tierra parisiense.

Muy contenta con la victoria

"Ha sido una gran emoción, he tenido que controlarme, la cabeza me iba demasiado lejos, he tenido que ir controlándome, pero ha sido muy bonito", agregó la española, que se sobrepuso a una rival local y al público.

"La clave era aguantarse, cuando venían bien dadas aguantar para no irse demasiado arriba, cuando fuera mal aguantar en la pista y cuando el público apretara también saber aguantar", analizó la española, que indicó que hizo "un partido muy completo en el que se ha hecho lo programado".

Sorribes, única alegría española

Sara Sorribes firmó este martes 30 de mayo la única victoria española en Roland Garros, en una jornada en la que perdieron Jaume Munar, Cristina Bucsa y Rebeka Masarova, que se medián, a las dos finalistas de la pasada edición.

Munar, único español en el cuadro masculino del día, caía contra el argentino Francisco Cerúndolo, 6-1, 2-6, 7-6(5) y 6-1, por lo que se marcha sin ganar un partido de París por vez primera en tres años.

Duras rivales para Marsova y Bucsa

Marsova puso contra las cuerdas a la estadounidense Coco Gauff, finalista del año pasado y sexta favorita, que tras ceder el primer set se rehizo y ganó 3-6, 6-1 y 6-2.

Acaba así la primera participación de Masarova en Roland Garros, la tercera en un Grand Slam, en un año en el que ha jugado las finales de Auckland y Oeiras.

Menos opciones tuvo Bucsa, sin opciones ante el huracán Iga Swiatek, número 1 del mundo y defensora del título, que le endosó un 6-4 y 6-0, en la línea de las palizas con las que ha cimentado sus dos anteriores triunfos en Roland Garros.

Sorribes es la única superviviente española en el cuadro femenino junto a Aliona Bolsova, que jugará este jueves contra la eslovaca Anna Karolina Schmiedlova.