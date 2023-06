La valenciana Sara Sorribes dio su versión sobre la descalificación de las japonesas japonesas Miyu Kato y Aldila Sutjiadi por haber dado un pelotazo a una recogepelotas y aseguró que "la pelota iba el doble de fuerte de lo que se ve en el vídeo".

"La gente que nos está criticando no vio el partido. Los que vieron el partido no opinan así. La pelota iba el doble de fuerte de lo que se ve en el vídeo y nosotras no tuvimos ningún tipo de actitud así", aseguró la tenista, que logró la clasificación para cuartos en el cuadro de dobles junto con la checa Marie Bouzkova.

Sorribes, que cayó este lunes en octavos en el cuadro individual, reconoció que contaron el incidente al árbitro, que no lo había visto, pero señalaron que la decisión de descalificar a las niponas la tomó el supervisor.

"Tú no puedes hacer que esa niña tenga un ataque de pánico como el que tuvo y que se tire llorando 20 minutos"

"La regla es la regla. Si eso lo hace Marie o yo, nos cogemos del brazo y nos vamos. Hay gente involucrada que merece un respeto. Tú no puedes hacer que esa niña tenga un ataque de pánico como el que tuvo y que se tire llorando 20 minutos. Cualquier persona que hable sobre este tema tendría que ver el partido completo y les cambiaría la perspectiva", aseguró.

Aislada de las redes sociales

La española afirmó que no ha querido entrar en redes sociales, donde está siendo duramente criticada, para que no afectara a su participación en el partido de individuales y reconoció que tenía miedo de ser abucheada al saltar a la pista.

"Pero a la vista está que no ha habido malos comentarios", indicó Sorribes, que tampoco se lo espera para su próximo parido de dobles porque "la gente que vendrá es la que vio el partido completo".

El sueño sigue en dobles

"Adoro a Marie y tengo una ilusión bestial de jugar con ella, es pasarlo bien, divertirme, compartir con alguien a quien le tengo mucho cariño. Es precioso, vamos a intentarlo", comentó la valenciana, que este junto a Marie Bouzkova se enfrentará a la estadounidense Nicole Melichar-Martínez y la australiana Ellen Perez.