Novak Djokovic ya tiene su silla reservada este viernes en la primera fila de la Phillippe Chatrier. La consiguió tras deshacerse de un peleón Karen Khachanov por 4-6, 7-6 (0), 6-2 y 6-4. Por decimosegunda vez en París el exnúmero 1 estará en la penúltima ronda de Roland Garros, en busca de un tercer título y del 23º Grand Slam para superar el récord compartido con el ausente Rafael Nadal. La segunda reserva está pendiente de la sesión de noche, de este martes, que enfrenta en cuartos de final a Carlos Alcaraz y Stefanos Tsitsipas.

No empezó de la mejor forma Djokovic. Al otro lado de la red se encontró un auténtico muro. Un Khachanov que nada tenía que ver con el tenista al que había ganado en 10 ocasiones anteriores. El tenista ruso, apoyado en un gran servicio (88% de puntos con el primer saque), poderoso con su derecha, seguro desde el fondo e incluso con desconocidos golpes de dejada, no solo mantuvo el pulso, sino que le arrebató el primer set del torneo al serbio.

Un golpe inesperado para Djokovic. No lo esperaba y no tuvo paciencia para contrarrestar al ruso (11 mundial). Estaba impreciso (17 errores no forzados por solo 12 ganadores), y el viento tampoco le ayudaba. Le costó el ‘break’ (2-3), que Khachanov supo defender, sin ceder ni un ‘break point’, hasta apuntarse la primera manga en 56 minutos.

En el segundo set no cambió demasiado el guion. Khachanov se mantuvo duro, agresivo, para seguir el pulso hasta llegar al ‘tie break’. Djokovic seguía sin conseguir ni un ‘break point’. Pero, en el juego decisivo, Djokovic aprovechó un error de Khachanov, buscando un contrapié (2-0), para lanzarse con instinto asesino sobre su presa y ganar los siete puntos, sin respuesta del tenista ruso.

Los gritos de “Nole, Nole” del público certificaban que pocos querían una derrota del serbio y perderse la cita de semifinales con Alcaraz, si por la noche el murciano ganaba a Tsitsipas.

Una racha de 15-0

El primer ‘break de Djokovic no llegaría hasta después de 2 horas y 14 minutos de partido al inicio del tercer set. Fue el pistoletazo de salida para el cambio de escenario. Djokovic se apuntó 15 puntos seguidos y tres juegos para ganar el set en 45 minutos.

Lo peor había pasado y Djokovic aún se llevaría un susto cuando Khachanov recuperó un 4-2 y 15-40 en contra para igualar el marcador 4-4. Lo salvo con una rotura en el siguiente juego y certificar su pase a las semifinales tras 3 horas y 38 minutos.