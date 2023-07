Sin brillantez pero con efectividad, Carlos Alcaraz se clasificó para la tercera ronda de Wimbledon al imponerse al francés Alexander Muller por 6-4, 7-6 (2) y 6-3. Una victoria para encarar el objetivo que tiene entre ceja y ceja para estar en la final del torneo y enfrentarse a Novak Djokovic el 16 de julio. Aún quedan nueve días y cinco partidos para conseguirlo. Sabe que deberá mejorar sus prestaciones si quiere conseguirlo.

No empezó bien Alcaraz. Los tres días parado por la lluvia no le ayudaron. Estaba incómodo, sin la alegría característica de su juego. La presión de ganar, de sentirse favorito ante un jugador que se estrenaba en la central de Wimbledon y que jugaba su segundo partido sobre hierba, no le ayudaban como se podía esperar. Su primer servicio no era efectivo (29%), sus golpes, especialmente su potente derecha, se escapaban demasiadas veces de las líneas (15 errores no forzados), pero la diferencia de nivel era demasiada y pudo llevar el control del partido sin angustiarse demasiado.

Se vio desde el primer punto. Muller mantuvo el pulso tras salvar un 'break point' en el primer juego, incluso forzó tres a su favor en el cuarto, aunque no concretó ninguno por precipitación o fallos innecesarios. Errores que no tuvo Alcaraz cuando lo necesitó. En el primer 'break point' que dispuso , a los 40 minutos, lo aprovechó para arrebatar el saque al francés y, en el siguiente juego, ganar el primer set.

Sin chispa

La igualdad se mantuvo en el segundo set. Muller (84 mundial) contuvo al número 1 tras salvar cuatro 'tie breaks' en un juego de 10 minutos que se apuntó (2-1) y llegar a disponer de un 'break point' para adelantarse 5-4. No lo consiguió pero aguantó y forzó el 'tie break'. Alcaraz que seguía incómodo, acumulando errores (31 no forzados), sin la chispa característica de su juego, sacó a relucir sus mejores golpes en ese instante para ganar seis puntos seguidos y el segundo set por 7-2 en el juego decisivo. En el tercer set se mantuvo el mismo guion hasta que el tenista murciano logró un nuevo 'break' para tomar ventaja de 5-3 y llevarse el partido en el segundo 'match ball' con una derecha a la línea y tras 2 horas y 33 minutos.

Alcaraz tenía claro que su principal objetivo era ganar, aunque fuera sin su mejor tenis. Este sábado , sin descanso, volverá a la pista para buscar el pase a los octavos de final ante el vencedor del partido que estaban jugando el chlieno Nicolás Jarryd (28 mundial) y el australiano Jason Kubler (77).