Roma despide a Nadal con honores: ¡Como si fuera un emperador!

Rafa Nadal vivió un día agridulce este sábado en Roma. El tenista español cayó ante Hubert Hurkacz en dos sets por (6-1, 6-3) y se despidió del Masters 1000 de Roma por última vez en su exitosa carrera deportiva. Nadal no dio su mejor nivel ante el polaco y ha caído en segunda ronda en su fase de preparación para la gran cita de Roland Garros.

El de Manacor vivió otro momento emocionante como ya ocurriera en el Mutua Madrid Open tras su eliminación. El Foro Itálico rindió un impresionante homenaje al español. Cientos de aficionados aplaudieron sostenidamente al tenista, campeón en Roma en diez ocasiones durante su carrera.

Nadal aún no ha confirmado su presencia en Roland Garros y ha sembrado la duda con sus declaraciones tras la derrota contra Hurkacz: "Hoy parece imposible pensar en ir a Roland Garros a competir por algo, pero físicamente no he estado tan mal. Espero prepararme bien y espero llegar a Roland Garros con las condiciones suficientemente buenas y darme una oportunidad por pelear por todo lo que me gustaría pelear", asestó.