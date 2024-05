València ofrece el Roig Arena a la Copa Davis en 2025 para las Finales

El Mercado de Colón ha servido de marco este miércoles, 29 de mayo, para la presentación de la Fase de Grupos de la Copa Davis que acogerá por tercer año consecutivo la ciudad de València, el próximo mes de septiembre. Un acto que sirvió para ratificar la asparación de la ciudad de acoger en un futuro cercano las Fases Finales con el Roig Arena como escenario. Y podría suceder en noviembre de 2025 como así lo aseguraron tanto la alcaldesa de València María José Catalá, como el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que asistieron al acto junto a Vicent Mompó; presidente de la Diputación de Valencia; Kelly Fairweather. director ejecutivo de International Tennis Federation (ITF) y Feliciano López, extenista y director del torneo para las Finales de la Copa Davis 2024.

"Es un placer y un orgullo dar bienvenida a la Copa Davis en València en este marcó incomparable, en este edificio tan representativo del modernismo", destacó María José Catalá, quien resaltó que "València vibra con deporte y tenis, es un placer volver a acoger esta Fase Final de grupos. Quiero agradecer a todos la confianza en Valencia. Para la ciudad este es evento es trascendente, de primer nivel, queremos que genere un impacto en la ciudad que sirva para fomentar el deporte base", indicó la alcaldesa, antes de lanzar su gran apuesta para el futuro de la competición, empezando por 2025.

La alcaldesa destacó que València aspira a más: "En este momento atrevido, esta ciudad es ambiciosa, esta ciudad piensa en grande y no me asustan los retos, me voy a atrever con una dejada: aspiramos a más, somos ciudad de golpes ganadores, y el próximo año València va a contar con el mejor pabellón de Europa. A buen entendedor...", destacó la alcaldesa refiriéndose al futuro Roig Arena que se postula desde este mismo miércoles claramente como candidato a albergar la Fase Final en 2025. Este año la lucha por la Ensaladera volverá a dirimirse en Málaga en el mes de noviembre. Es el último año de contrato de las Finales con la ciudad andaluza. España buscará la clasificación para esa Fase Final del 10 al 15 de septiembre en lo que podría ser la despedida de La Fonteta, pero no de la capital del Turia. València acoge este año su tercera Davis Cup y tiene contrato para otras dos ediciones, en las que el objetivo ya no es otro que albergar las Finales en el Roig Arena.

Acto seguido, Carlos Mazón, que cerraba el turno de intervenciones, respaldó la palabras de la alcaldesa: "la alcaldesa lo acaba de decir. València vuelve a apostar por deporte. Sabemos lo que estamos representando: una trayectoria que reclama tenis al más alto nivel, ilusión y proyección internaciona. No solo estamos promocionando la ciudad, sino fomentando la cantera".